Štrukelj: 14 dni pred začetkom šole ne poznamo bistvenih odgovorov (VIDEO)

Kaj bo jutri sporočil Kustečevi?

Z vso resnostjo želimo opozoriti, da se v naši državi spreminjajo nekatere temeljne predpostavke, na kateri je deloval na naš vzgojno izobraževalni sistem zadnjih 30 let – deloval je na zaupanju učiteljstva, da bodo odgovorno, resno in profesionalno opravil svoje naloge. Zdaj je med učitelji veliko frustracij, občutek nezadovoljstva, prezrtosti med kadrom, visoko in se manifestira na različne načine.





Ob bližajočem začetku novega šolskega leta in jutrišnjem napovedanem srečanju ravnateljev s predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje, Zavoda za šolstvo ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je glavni tajnik Svizaopozoril na nekaj stališč, ki jih sindikat v vzgoji in izobraževanju zastopa.V Svizu menijo, da je cepljenje zaposlenih najboljši način za omejevanje epidemije, a naj bo to prostovoljna izbira posameznikov. Pojasnil je, da se tudi dogaja, da nekateri člani zapuščajo sindikat, ker ni naravnan bolj proticepilsko.Po nekaterih ocenah je v vzgoji in izobraževanju cepljenih okoli 50 odstotkov zaposlenih, a točne številke niso znane, saj se cepljeni na cepilnih centrih ne izrečejo, v katerem poklicu so zaposleni.Sviz ima za šolsko ministrico Simono Kustec številna vprašanja, a je v dvomih, da bo jutri dobil odgovore nanjo. Saj se je že večkrat pokazalo, da smo v Sloveniji izgubili šolsko politiko, ki bi znala reagirati in bila predvidljiva, a vseeno upanje umira zadnje, je dejal.»Jutri bi želeli povedati, da 14 dni pred začetkom pouka ne poznamo bistvenih odgovorov, kako se bo pouk začel odvijati. Ko smo ugotovili, da precepljenosti ne bo, bi lahko izdelali scenarije, po katerih bi lahko mirneje delovali in se pripravili. Tako pa vedno znova dobivamo izmikajoče odgovore. Če je bilo lansko leto še nekako razumljivo, pa se letos le poigravajo le še z živci zaposlenih, ravnateljev in staršev, kar je nedopustno,« je povedal Štrukelj.O testiranju zaposlenih Štrukelj pravi, da so proti obveznemu testiranju, saj za to ni pravne podlage. Želijo si, da se zaposleni samotestirajo doma oziroma, da ne hodijo v kraje zunaj dela, kjer čakajo v koloni na testiranje.O napovedi, da bodo morali zaposleni izpolnjevati PCT pogoje in se vsake 48 ur testirati, Štukelj pravi, da je še veliko vprašanj, na katere pa ne dobijo odgovorov z ministrstva. »Kaj se je spremenilo, da tedenska testiranja niso več zadovoljiva? 48 ur je tehnično neizvedljivo, ki zahteva ogromno preverjanj – kdo bo izvajal, kakšne bodo sankcije, kaj se bo zgodilo z dijaki in zaposlenimi, ki te pogoje ne bodo izpolnjevali. Kaj če pozabim potrdilo, da sem cepljen? Me bodo poslali domov. Takih vprašanj je cel kup in 14 dni prej ni nobenih protokolov in odgovorov,« je bil oster Štukelj in še nanizal nekaj vprašanj: »Kako bodo ravnali z zaposlenim, če ne bodo imeli PCT pogoja? Po neki razlagi ne bodo smeli v službo, ampak, kje bomo dobili kader? Kje bodo dijaki spremljali pouk, če se bodo poučevali od doma. Šole nimajo gibljivih kamer…Lahko zagotovimo tudi njim enakih pogojev za izobraževanje.«Jezi, ga ker država ni zagotovila stabilnih pogoje za to, da bodo vrtci in šole odprti. »Kaj pa smo za to naredili? Že lansko poletje nismo nameščali čistilce UV, zračnikov …Letos smo na to nekajkrat opozorili, pa nismo tega storili. Dobili smo le odgovor, da bomo odpirali okna ... In kako bo to pri recimo -10 stopinjah v vrtcu? In ko smo predlagali, da sredstva vložimo v prezračevanje, so rekli, da so razpisi javnega naročanja zapleteni, a čez noč smo spremenili recimo pogoje za upokojevanje. V enem letu niso storili ničesar.«Ostro je še pripomnil: »Če ima država stotine milijonov za nakup orožja – ne govorim sicer proti temu nakupu – kako je mogoče, da za varovanje otrok ne najde nekaj 10 milijonov, da šole opremi s čistilci zraka. To na etični osnovi ni sprejemljivo.«