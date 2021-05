Strta laboda še kar iščeta ukradene mladičke

V noči na 3. maj je, kot smo poročali, izginil labodji podmladek, ki se je ob enem od kanalov koprske Bonifike izvalil labodjemu paru, mami Gigi in očetu Čupku. Sedem jih je bilo, ne šest, kot se je sprva izvedelo, najstarejši so bili stari le dva dni, drugi komaj izvaljeni, pa so že ostali brez staršev. Možnosti, da bi jih tat, ki je vzel tudi jajce, vrnil, so bile majhne. Kakšnih 48 ur časa je bilo, da se vrnejo v povsem prazno gnezdo, so opozarjali njihovi človeški varuhi. Dobra dva tedna po dogodku, o katerem je med drugim poročal italijanski časnik Il Piccolo, labodkov ni. Premladi, da bi...