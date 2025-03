Stroški za grobove vse večji, ponekod ponujajo plačevanje na obroke

Medtem ko so pogrebi že dlje časa hud zalogaj za marsikatero gospodinjstvo, vse višji strošek postajajo tudi grobnine. Na drugi strani pa podjetja, ki upravljajo s pokopališči, tarnajo, da z obstoječimi cenami grobnin ne krijejo lastne cene. Z marcem se je grobnina povečala kar v nekaj občinah, med drugimi v Ljubljani, Mariboru in v Trbovljah.

Kot pravi Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, na ceno grobnin vpliva več dejavnikov, med katerimi so ključni stroški ravnanja z odpadki, pri čemer »so cene odvoza odpadkov v zadnjih letih občutno narasle«; dvig minimalne plače in stroškov dela, kar »neposredno vpliva na poslovanje upravljavcev pokopališč« in pa »splošni stroški vzdrževanja in upravljanja pokopališč«. Glede subvencioniranja cen grobnin Vidmarjeva poudarja, da »so cene, ki jih sprejmejo občinski sveti, praviloma nižje od ekonomske cene, kar pomeni, da so v večini občin subvencije že dejansko prisotne«.

»Grobnine se pogosto obravnavajo tudi kot socialna kategorija,« dodaja, »saj pokopališka dejavnost sodi med osnovne občinske javne storitve.« Pri vprašanju dviga cene grobnin je po njenem pomembno upoštevati tudi čas zadnje prilagoditve cen: »V občinah, kjer cen grobnin niso usklajevali več let, so zdaj potrebni višji dvigi, da bi pokrili dejanske stroške.« Občine pri oblikovanju cen grobnin iščejo ravnotežje med zagotavljanjem finančne vzdržnosti pokopališke dejavnosti, ki jo izvaja javno podjetje in dostopnostjo storitev za prebivalce. Zaradi naraščajočih stroškov pa je postopno prilagajanje cen pričakovati tudi v prihodnje, poudarjajo na Skupnosti občin.

V Ljubljani 15-odstotno povišanje

Ljubljansko javno podjetje Žale z vzdrževanjem oziroma upravljanjem pokopališč že več let ustvarja izgubo, je le-to navajalo ob predlogu, da v začetku marca za 15 odstotkov zvišajo grobnine na vseh osemnajstih pokopališčih. Kot so še izračunali, bi morali za to, da bi pokrili lastno ceno, grobnino več kot podvojiti. Za enojni grob tako od 1. marca grobnina skupaj z DDV znaša 50,3 evra ali 6,6 evra na leto oziroma 0,45 evra na mesec več kot doslej. Skoraj 4 evre na leto več, in sicer 30,2 evra, bo poslej stal žarni grob, dražje pa so tudi grobnine za otroški grob, grobnice, prostor za anonimni pokop in raztros pepela ...

V Mariboru vsak mesec evro več

Tudi v Mariboru se je mestni svet strinjal, da s 1. marcem zvišajo grobnino. Cena za enojni grob za leto dni se je s 30 zvišala na 42,55 evra ali z drugimi besedami za dober evro na mesec. Pogrebno podjetje Maribor je svoj predlog povišanja utemeljilo s »statusom grobnine kot socialne kategorije« in zato predlagalo »ceno grobnine, ki temelji zgolj na neposrednih letnih stroških upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba«. »Povečanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov, ki so se v obdobju 2023-2025 zvišali za 100 odstotkov, in rast minimalne plače, ki se je povečala za skoraj 19 odstotkov, predstavljata pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva na stroškovno strukturo grobnine,« so navedli in dodali, da je rast teh stroškov, ki imajo ključno vlogo pri oblikovanju cene grobnine, »zunaj vpliva« Pogrebnega podjetja Maribor.

Nujna uskladitev v Trbovljah

Za podražitev grobnin so se odločili tudi v Komunalnem podjetju Komunala v Trbovljah. Kot pravi direktor dr. Jani Žlak, gre za prvo uskladitev po letu 2019, podražitev pa da je »posledica dviga stroškov vzdrževanja, materialov in dela«. Grobnina za enotni grob, kamor štejejo enojni, otroški in klasični poglobljeni grob ter žarni talni grob, žarni zidni grob in žarni parkovni grob, po novem z DDV znaša 53,09 evra. Doslej je znašala 42,80 evra.

Izračun grobnine zajema izključno upravičene stroške te gospodarske javne službe, je poudaril Jani Žlak. Foto Polona Malovrh

Izračun cene grobnine zajema izključno le upravičene stroške te gospodarske javne službe, poudarja Žlak in dodaja, da je bila uskladitev »nujna ne le zaradi vlaganj in nadgradnje kompleksa, ampak predvsem zaradi močno povišane rasti stroškov vzdrževanja, materialov in dela«. Razliko je Komunala doslej po Žlakovih besedah pokrivala iz drugih dejavnosti podjetja, kar pa zaradi zadnjih inflacijskih gibanj cen in zakonskih omejitev ni več mogoče. Ljudem omogočajo plačevanje grobnine na obroke, v prihodnjem letu pa načrtujejo uvesti položnice.