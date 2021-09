Strokovnjakinja pojasnila, zakaj se je boljše cepiti kot preboleti covid 19

Med nekaterimi Slovenci velja prepričanje, da če se bodo okužili (namenoma) z novim koronavirusom in covid preboleli, bodo kot prebolevniki zaščiteni in se jim ni treba cepiti proti nadlogi, ki nam že skoraj dve leti kroji življenje., ki je pri sledilniku covida 19 pristojna za koordinacijo, podatkovni model in validacijo, je na twitterju napisala, da to ni tako.Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano)»Imajo prebolevniki res boljšo zaščito kot cepljeni? Res je, imajo. Toda vprašanje je "zaščito pred čim?" V primeru prebolevnikov gre za zaščito pred *drugo* okužbo s covidom, v primeru cepljenih pa za zaščito pred *prvo* okužbo s covidom. Primerjava teh dveh zaščit se zato hitro ujame v logično napako, kjer implicira, da se pred okužbo najbolje zaščitimo z okužbo. Še enkrat: "najboljša zaščita pred okužbo je okužba"? Ste prepričani o tem?Zaščita, ki jo imajo prebolevniki, je zaenkrat res dobra, to vidimo tudi po podatkih o sprejemih v intenzivne enote. Toda ne smemo pozabiti, da do te zaščite niso prišli "zastonj"! Da so prišli do te zaščite, je bilo potrebnih več kot 18.000 sprejemov v bolnišnice, od tega 2.700 sprejemov na intenzivno nego in skoraj 1500 intubacij z vsemi dolgoročnimi posledicami, ki jih to prinaša. In skoraj 4500 smrti. Aja, in še ene par lockdownov (ustavljanje javnega življenja, op. a.), zato, da je pred *drugo* okužbo zaščitenih dobrih 250.000 ljudi (+netestirani/asimptomatiki, čeprav za njih ni čist jasno, če je njihova zaščita res tako dobra). Medtem je vsaj dvakrat toliko cepljenih, ki so res malo slabše zaščiteni, vendar so zaščiteni pred *prvo* okužbo! In ta zaščita je bila bistveno cenejša tako za njihovo zdravje, za javno blagajno kot za družbo kot celoto.«