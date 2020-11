Strokovnjakinja: Ni odvisno od nas, a lahko bi si naredili lepe praznike

Nič ne bi bilo dobro: ne rahljanje, ne zaostrovanje



Kaj nam je pomembno?

Kaj lahko naredimo kot družba? FOTO: Vlada RS

Po spodbudnih petkovih rezultatih testiranj za koronavirusno boleznijo sobota ni prinesla dobrih novic. Potrdili so 1106 okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 3644 testiranj , je na twitterju sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je 30,35 odstotka.Rezultati kažejo, da smo v Sloveniji z vsemi ukrepi dosegli neki 'plato', še vedno pa se stanje ne izboljšuje, je epidemiološke številke za soboto za STA komentirala vodja svetovalne skupine za covid19 pri ministrstvu za zdravje. »To na eni strani pomeni, da če ukrepe sprostimo, bomo imeli v 14 dneh 40 odstotkov slovenskih bolniških postelj zasedenih s covidnimi bolniki, da ne govorim o tem, koliko to pomeni smrtnih žrtev. In če uvedemo hujše ukrepe, je vprašanje, kakšno bo njihovo spoštovanje, saj je že sedaj nekako vtis, da ljudje težko razumejo in težko spoštujejo ukrepe. To se zelo očitno kaže v rezultatih, ki jih imamo.«Sicer pa rezultati za en dan, kot denimo za petek, ki so tudi z manjšim deležem pozitivnih testov nakazovali možno izboljšanje , ne pomenijo nič. »Treba je upoštevati trende in gledati epidemijo z različnih zornih kotov. Ne samo števila okuženih in deleža, ampak tudi število tistih, ki potrebujejo bolnišnice. Teh je nekaj več, a ta podatek ni presenetljiv, ker je čez vikend manj odpuščanja,« pravi Beovićeva.V družbi se moramo po mnenju Beovićeve dogovoriti, kaj nam je pomembno. »To je neka družbena odločitev, s katero pravzaprav medicinska stroka nima dosti.« Spomnila je na znane mehanizme prenosa okužb in na to, zakaj je covid 19 nevarna bolezen. Meni, da bi ljudje lahko naredili vse za to, da bi si naredili »kolikor toliko primerne božične in novoletne praznike« in da je od vsakega posameznika odvisno, ali bo vplival na to, da okužb ne bo.Doslej so v Sloveniji potrdili 75.379 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 1384 bolnikov s covidom.