Strokovnjaki svarijo, kaj se bo zgodilo že v sredini septembra

Zasedenost bolnišnic. FOTO: IJS

Sedemdnevno povprečje po starostnih skupnikah. FOTO: IJS

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so pripravili novo projekcijo epidemije v Sloveniji. Po njihovih besedah jo bomo ustavili in obvladovali ljudje s cepljenjem in samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakogar posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa.Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni, ki se bo v septembru predvidoma močno skrajšal. Po kriterijih ECDC smo v rdeči fazi, v temno rdečo bomo predvidoma prešli sredi septembra. Če se bo tako nadaljevalo, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah.Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo po mnenju IJS potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki.V prvem valu se je okužil približno vsak 100. prebivalec (ocena: 12-krat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva (ocena: 4-krat oz. 3-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem oz. tretjem in četrtem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,4 % prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.