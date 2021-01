Strokovnjaki pomirjajo na temo neplodnosti zaradi cepljenja

Nosečnice naj se o cepljenju proti covidu 19 posvetujejo z zdravnikom

Pred meseci je na družbenem omrežju odjeknil zapis porodničarja, ki je opozarjal, da lahko cepivo proti covidu 19 povzroča neplodnost pri kar dveh tretjinah žensk. Kmalu se je izkazalo, da gre za neresnične in znanstveno nepodprte trditve, ki jih je Pušenjak obžaloval. Zdaj je svoje stališče objavil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz).Pri Nijz pravijo, da je strah, da bi cepivo proti novemu koronavirusu lahko povzročilo neplodnost, neutemeljen. Zakaj? »Če bi navzkrižna reakcija imunskega sistema predstavljala težavo, bi pričakovali tudi, da bodo imele okužene ženske (vsaj) v prvem trimesečju nosečnosti večjo tveganje spontanega splava. Več različnih raziskav pa kaže, da to ne drži,« so pojasnili.Trditev Nijz na facebooku, da cepivo proti covidu 19 ne povzroča neplodnosti, je doživela buren odziv spletnih komentatorjev. Na objavo se je usulo komentarjev posameznih skeptičnih sledilcev, ki dvomijo o resničnosti izjave, a so pri Nijz so takšen odziv pričakovali. »V zgodovinskem kontekstu se miti o domnevnem povzročanju neplodnosti pogosto pojavljajo že od začetka cepljenja pred več sto leti, čeprav so mnoge raziskave ovrgle povezavo z različnimi cepivi,« so pojasnili.Teoretike zarot je pred časom s pojasnilom pomiril tudi vodja skupine raziskovalcev kemijskega inštituta v Ljubljani, da proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles, ker se navzkrižno reaktivna eliminirajo v razvoju imunskega sistema, zato povezave med neplodnostjo in cepivi ni.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je na svojih spletnih straneh objavila najnovejše stališče o cepivu Moderne proti covidu 19. Nosečnicam ga odsvetujejo, razen v primerih, če so zdravstvene delavke ali če so izpostavljene visokotveganim stikom, so navedli v najnovejši raziskavi.Direktorica za imunizacijo pri WHOje sporočila, da ni razlogov za skrb, da bi menili, da bi se v nosečnosti lahko pojavile težave, a priznavajo, da nimajo dovolj podatkov oziroma da klinična preizkušanja cepiva Moderne proti covidu 19 na nosečnicah še niso povsem dokončana.Nosečnicam na sploh ni mogoče svetovati, naj se cepijo proti covidu 19, saj niso vključene v tretjo fazo kliničnega preizkušanja, je pred časom dejal imunolog. Protokol namreč veleva, da se kliničnih študij za registracijo cepiva nikoli ne dela na otrocih in nosečnicah.