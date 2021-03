Strokovnjaki opozarjajo: nazaj v rdečo fazo predvidoma že začetek aprila

Graf 1. FOTO: IJS

V naslednjih dneh krivulje strmo navzgor

Pri Institutu Jožef Stefan (IJS) opozarjajo, da epidemija raste vse hitreje zaradi širjenja bolj kužnih sevov. Ocenjeno reprodukcijsko število (R) je 1,16. Napovedujejo, da bodo šle v prihodnjih dneh krivulje strmo navzgor. Tedensko povprečje dnevno potrjenih na testu pozitivnih oseb je 813 (zadnji teden torej povprečno 813 na dan). Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Dokler epidemija ne bo začela vidno upadati, ne bodo podajali napovedi, kdaj bi lahko dosegli to stanje, ker so po njihovih besedah negotovosti prevelike.V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb so strokovnjaki predpostavili, da smo z izvajanjem ukrepov spustili reprodukcijsko število 1,16. Upoštevali so vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah. Predpostavili so, da je imunih štirikrat toliko kot potrjeno okuženih. Upoštevali so tudi, da je v Sloveniji poleg običajnega seva prisoten tudi bolj kužen angleški sev.Zaradi pričakovanega naraščanja deleža bolj kužnega seva bo v prihodnjem obdobju predvidoma naraščalo reprodukcijsko število R (približno eno stotinko na dan, kljub prekuževanju in cepljenju, glede na siceršnjo vrednost) in zato se bodo krivulje obračale vse bolj navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas novega seva v trenutnih razmerah je približno 10 dni, toda negotovosti teh ocen so velike.Trenutno smo v oranžni fazi. Za prehode v slabše faze mora biti izpolnjen vsaj en pogoj: tedensko povprečje potrjenih primerov ali število hospitaliziranih. Ob enakem trendu razvoja bi po napovedih IJS lahko v rdečo fazo prešli v začetku aprila. Uporabili so enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije.