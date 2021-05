Strokovnjaki: Epidemija močno vplivala na odnose, večina gospodarstva na »infuziji«

Leto bomo končali z osem milijard večjo zadolženostjo

»Pri nas avtoritatno vodenje epidemije«

Skupinski portret gostov s prof. Buncem in z moderatorjem omizja Igorjem E. Bergantom. FOTO: Nejc Ketiš

Slovenija je v preteklih letih zamudila nekaj razvojnih vlakov



Kaj nas lahko navdaja z optimizmom za prihodnost?

Kakšne bodo družbenoekonomske posledice epidemije v prihodnjih letih? To je bila tema spletnega spletnega omizja, ki ga je organiziralo Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini, ki deluje pod okriljem interventnega kardiologa prof. dr., v sodelovanju z Zavodom za strokovno izobraževanje in podporo inovacijam – E-Coopedu. Na spletni okrogli mizi so se dr., dr.in mag.z moderatorjempogovarjali o različnih izzivih, ki čakajo našo družbo po epidemiji.Pavasović Troštova je v uvodu izpostavila, kako močno je epidemija vplivala na odnose. »Naši odnosi so se morda trajno spremenili. Vsi smo se družili le z najbližjimi, šibke vezi, torej odnosi s širšim krogom ljudi, pa so odpadale. Sociološko gledano so prav ti odnosi tisti, ki najbolj vplivajo na našo kreativnost, učinkovitost v službi, na srečo in zadovoljstvo ipd. Še posebej velja izpostaviti najstnike in mlade, ki so bili v tem letu in pol prikrajšani za primarno socializacijo.«Ekonomistka Kodrinova pravi, da nas je koronavirus vrgel na bob stezo. »Po njej drvimo z veliko hitrostjo, ne pogovarjamo pa se o tem, kje se bomo ustavili. Večina gospodarstva je še vedno na 'infuziji'. Slovenija bo letošnje leto končala z osem milijard večjo zadolženostjo, kar nam bo zelo omejilo manevrski prostor za nadaljnje razvojne korake.« Ob tem poudarja tudi, da smo med epidemijo dali na stranski tir trajnostno politiko, ki je bila pred epidemijo ena naših glavnih zavez. »V tem času smo pozabili na t. i. green deal, ki je bil usmerjen v trajnostno ekonomijo, s katero bi poskrbeli, da bi bile osnovne človeške dobrine razporejene tako, da bi vsi živeli dostojno življenje. Zdaj smo te instrumente porabili za golo preživetje.«Troštova poudarja, da lahko države ločimo predvsem po tem, ali so se z epidemijo spopadle na demokratičen ali avtokratski način. »Da bi mi kot družba konstruktivno sodelovali pri spopadanju z epidemijo, je nujno, da nam oblast daje občutek zaupanja in da vemo, da smo skupaj v tem. Na žalost smo v naši širši regiji videli bolj avtoritarno vodenje epidemije, saj je oblast svojo politiko gradila na strahu državljanov. Upam, da bomo v prihodnje znali stopiti skupaj in bo povezovalnost prevladala.«Z njo se je strinjal tudi novinar in publicist Ali Žerdin, ki se že od lanske jeseni sprašuje, ali je epidemija v Sloveniji le kulisa za politično in družbeno revolucijo. »Tako epidemija kot cepljenje sta dva družbena pojava, ki zahtevata visoko stopnjo družbenega zaupanja. Pri nas bi bilo polemik in teorij zarote veliko manj, če bi imeli državljani lahko večje zaupanje v politiko in javne zadeve.«Kodrinova meni, da je Slovenija v preteklih desetletjih zamudila nekaj razvojnih vlakov. » Za nami so izgubljena desetletja. Iz prejšnjega sistema smo res izšli močni, potem pa so nas prehitele številne države. Kaj smo naredili z vsemi sredstvi iz naslova zadolževanja, ki jih ni bilo malo? Kar se pa tiče digitalizacije, vidim manjšo razvojno ločnico. Tako gospodarstvo kot posamezniki so dokazali, da so digitalno precej pismeni.«Novinar Lenart Kučić ob tem dodaja, da pri nas ni razvitega nekega sistemskega razmišljanja, kar se kaže tudi na področju digitalizacije. To se je med epidemijo pokazalo tako na primeru sledilnika kot pri težavah s cepljenjem. » Občutek imam, da v Sloveniji veliko sistemov temelji na karizmatičnih posameznikih in improvizaciji, ni pa neke prave organizacije oziroma optimizacije procesov.«Kodrinova pravi, da se ji zdi koronavirus s civilizacijskega vidika pomembna ločnica. »Mislim, da smo v tem času ozavestili dve ključni vprašanji. Čemu se lahko odpovem? Čemu se ne morem odpovedati? To so vprašanja, s katerimi bomo reševali vse krize prihodnosti.«Troštova največ upov polaga v našo sposobnost povezovanja. »Obstaja tudi konstruktivni nacionalizem, pri Slovencih se to izraža predvsem ob športnih uspehih in v trenutkih, ko je treba stopiti skupaj za dober namen. Sem polna upanja, da lahko ta pozitivni patriotizem prevlada, pri tem pa lahko pomembno vlogo odigrajo predvsem mediji.«