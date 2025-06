Strokovnjak za mednarodno pravo: »Goloba in Fajonove ne obišče nobeden, niti iz najbolj zakotnih delov Afrike«

Svetovnih problemov ni mogoče rešiti z vojskovanjem, ampak le z diplomacijo in dialogom, pri čemer je treba spoštovati ozemeljsko celovitost in suverenost vseh držav, sta se v sredo strinjala hrvaški in indijski premier Andrej Plenković in Narendra Modi.

Govorila sta na Banskih dvorih le nekaj dni po izraelskem napadu na Iran in mesec dni po kratkem konfliktu med Indijo in Pakistanom.

»Obe najini državi podpirata dejstvo, da ne glede na to, ali gre za Evropo ali Azijo, rešitev za probleme ni mogoče najti na bojišču. Edina pot do rešitve je pot dialoga in diplomacije. Nujno je spoštovati ozemeljsko celovitost in suverenost vseh držav,« je Modi poudaril na skupni tiskovni konferenci s Plenkovićem. V središču Modijevega obiska je bila sicer trgovinska menjava, ki trenutno znaša 250 milijonov dolarjev. To je po besedah Plenkovića temelj za okrepitev trgovinskega sodelovanja med državama, ki sta se na srečanju dogovorili tudi za tesnejše sodelovanje na drugih gospodarskih področjih. Pri tem bi lahko po besedah hrvaškega premierja pomembno vlogo odigrala pobuda Tri morja, ki ob podpori ZDA združuje 13 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem. Trenutno forumu, v katerem je tudi Slovenija, predseduje prav Hrvaška.

»Goloba in Fajonove ne obišče nobeden, niti iz najbolj zakotnih delov Afrike«

Omenjeno srečanje je vzbudilo pozornost tudi pri nas. Tako se je oglasil

Dr. Miha Pogačnik, slovenski strokovnjak za mednarodno pravo, ki je več let vodil pogajanja o meji z Republiko Hrvaško in parafiral sporazum Drnovšek-Račan. Miha Pogačnik je tudi pomagal sestaviti tožbo glede obiska podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023.

Kako na zunanjem ministrstvu komentirajo očitke o t.i. afriški diplomaciji ministrice Tanje Fajon in kako v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, da naše države ni na geopolitičnem radarju resnih držav? Odgovore pristojnih objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Bil je zelo kritičen do aktualne slovenske vlade: »Indija, velesila, med drugim jedrska, obišče Zagreb. Slovenije na geopolitičnem zemljevidu za resne države preprosto ni. Ne obstaja. Goloba in Fajonove ne obišče nobeden niti iz najbolj zakotnih delov Afrike, ampak morajo sami tja. Čista katastrofa.«