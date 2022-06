Strokovnjak Simon o napadu psa: Krivda je izključno človeška

Potem ko sta streljaj stran od slovenske meje, v Varaždinu, dva bulterierja domnevno napadla velikega švicarskega planšarskega psa in njegovo lastnico, o čemer so pisali hrvaški mediji, se postavljajo številna vprašanja o odnosu psa in lastnika, o potencialno nevarnih pasmah in nenazadnje, kdo je tukaj najbolj kriv. Z vprašanji smo se obrnili na znanega slovenskega pasjeljubca in predsednika društva Srce za bulle Simona Mihoriča.

Ste si ogledali posnetek? Kaj ste uspeli razbrati?

S posnetka je razvidno, da bulterier, ki ga ženska, ki leži na tleh in ga drži z obema rokama, z levo roko objetega okrog vratu, z desno pa za ovratnico v predelu vratu, res nima povodca, ampak ta kuža ne renči, kar dokazuje njegova mimika obraza in tudi ne grize ženske. Njegova telesna govorica prej kaže to, da izraža nelagodje, ker se ne more premaknit in pobegniti iz objema. Vsekakor pa ne kaže agresije.

Drugi bulterier pa je na povodcu, kar lahko vidimo na času posnetka v 24 sekundi, da vleče za sabo črni povodec, kar lahko večkrat opazimo na posnetku. Prav tako vidim, da je brez povodca ravno švicarski planšarski pes, kar morda pomeni, da je on prvi napadel bulteierja in ga je morda lastnik/lastnica od strahu in šoka izpustil.

Oseba, ki pride na koncu posnetka, ima v roki en povodec, torej ne dva, lahko da izpuščen bulterier sploh ni njen in priklene psa, ki ga ženska drži in tudi med prevzemom druge osebe, spet ni videti ne renčanja, ne grizenja, ne agresije, ampak se lepo prepusti osebi, ta pa ga kljub temu s silo pritiska v tla.

Definitivno na posnetku ni napad nevarne pasme, ampak ravs, ki je morda nastal zaradi igračke, zaradi igre, ki se je stopnjevala v rangiranje, vsekakor pa upam trditi, da če bi videli zgodbo od začetka, bi bila krivda prej na psu, ki je spuščen, torej švicarskem planšarskem psu. Kajti v praksi,se dokazuje, da največkrat je za ravs kriv izpuščen pes, ki nima odpoklica, ter sili in napade drugega psa.

Prav tako vidim še eno napako in sicer dvigovanje psa v naročje, kar je velika napaka, saj nehote v psu ki ni v naročju vzpodbudimo plenski nagon, da lovi plen, pri psu, ki je v naročju, ga pa onesposobimo, da se umakne in ga naredimo še bolj ranljivega.

Čigava je krivda?

V tem primeru je krivda izključno človeška, očitno lastnik izpuščenega psa nima naučenega odpoklica in se je zagnal v bulterierja, ki pa se je samo branil, zdaj pa ga še vi mediji prikazujete za nevarnega. Če bi na istem mestu bila čivava, v popolnoma enakih okoliščinah, bi pa bila žrtveno jagnje in uboga.

Ali veljajo bulterierji za agresivnejšo pasmo?

Najlažje je s predsodki udrihati po pasmi bulterier, ki je vse prej kot agresivna pasma. Bulterier je srčna, lastniku predana pasma, ki je primerna za izkušene ljudi ali odgovorne ljudi, ki so se pripravljeni šolati, da bodo psu lahko vzorni lastniki. So mali manipulatorji, katerim je treba postavljati meje, so kar trmasti. Izredno so ljubeči do otrok in s pravilno vzgojo in socializacijo so več kot čudoviti spremljevalci.

Obstajajo nevarne pasme?

Nevarne pasme ni in ne obstaja, obstajajo samo nepoučeni, nevzgojeni lastniki.

Kako zahtevni so za vzgojo?

Poudaril bi, da se dolga leta ukvarjam s psi, reševanjem psov iz nemogočih razmer, ki so bili trpinčeni, zanemarjanji, ali samo v premalo izkušenih rokah in lahko zatrdim, da nevarnih pasem ni, kar vam ponavljam že leta in leta.

Če pes nima naučenega 100% odpoklica, ga lastnik ne more sprehajati brez povodca. Prav tako je dolžnost vsakega lastnika, da psa šola, oziroma šola sebe, da lahko s svojim znanjem psa nauči, vzgoji in obvlada. Seveda naj spet poudarim na nestrokovnost ali napačen pristop nekaterih tako imenovanih samooklicanih ali pa tudi uradno potrjenih pasjih šol. Včasih se res počutim kot da živimo v kameni,dobi, glede na miselnost nekaterih ljudi.Na internetu in v medijih lahko najdete dovolj gradiva, kjer že dolga leta opozarjam na realno problematiko, na izvor težav pasjega vedenja, ki je posledica napačnega človeškega ravnanja, oziroma lahkomiselnosti, nepoučenosti, da se napotijo v narobe pasjo šolo itd.

Jih imajo lastniki lahko pod nadzorom?

Vse je odvisno od človeka, ki je lastnik psa, kako sposoben je, ni pa pasemsko pogojeno. Če pes ni družaben, ga ne boš izpostavljal v pasjih parkih, kajti tudi otroke ne pustite v popolnoma neznani družbi, češ znajdi se, ampak mu dajete izbiro s kom se želi igrat, s kom ne in prav tako ne dovolite, da drugi otroci skačejo po vašemu ipd.Dejstvo pa je, da osnova za odnos s psom je ljubezen in vzgoja, ne samo nega in prehrana.

Tudi sam imam tri bulterierje, dva rešenčka, enega pa sem kupil pri preverjenih vzrediteljih, kajti želel sem si vzgojiti mladička od malega. Poleg njih imam še 4 druge pse, ki prav lepo sobivajo skupaj, brez pretepov in čeprav imajo nekateri travme od prej.

Koliko bulterierjev je v Sloveniji?

Rekel bi da manj kot 200.