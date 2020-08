Stroka predlagala karanteno za vse, ki so bili na Hrvaškem

Bo slovenska vlada še pred četrtkom sprejela nove ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa in tudi odločitev o tem, ali Hrvaško uvrsti na rdeči seznam ter tako uvede karanteno za vse, ki se bodo vračali od tam? Na mizi že ima predlog strokovne skupine ministrstva za zdravje, ki jo vodi Bojana Beović.



Kot je Beovićeva povedala za Delo, je skupina vladi predlagala uvedbo karantene za vse, ki bodo v Slovenijo vstopili iz Hrvaške. Vlada bi namreč lahko sledila enemu izmed treh scenarijev: da celotno Hrvaško uvrsti na rdeči seznam s karanteno za vse, ki bi vstopali v Slovenijo, da karanteno odredi le za mlade oziroma osebe med 15. in 35. letom starosti ali karanteno uvede za nekatera območja Hrvaške.



Beovićeva meni, da je najbolj smiselna karantena za vse prihode iz Hrvaške, ne le za posebne skupine. »O tem se je treba odločiti čim prej, da se lahko ljudje vrnejo domov. Po našem mnenju bi morali to uveljaviti, če se gre v to, še pred četrtkovo redno sejo vlade.« O novih ukrepih s premierjem že danes Že danes se bo zdravstveni minister Tomaž Gantar glede novih ukrepov sestal s predstavniki NIJZ in svetovalne skupine za covid 19, nato pa ima še predvideno srečanje s premierjem Janezom Janšo. Kakšne ukrepe bodo sprejeli za zajezitev vnosa okužb novega koronavirusa is Hrvaške, še ni želel napovedati. Sam se zavzema za uvedbo karantene, a čez nekaj dni.



Morali bomo pretehtati in hitro sprejeti odločitev glede na to, da se razmere poslabšujejo in da nas ogrožajo predvsem vnosi, tudi iz Hrvaške. »Odločitev bo treba sprejeti, preden se začne šola. Kakšna bo, je vedno strokovna in tudi politična odločitev. Ne bi je pa želel vnaprej napovedovati,« je dejal Gantar za medije po sestanku s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus).



Gantar meni, da bi bilo smiselno uvesti karanteno za slovenske turiste, ki se bodo vračali s Hrvaške, a jim je vseeno prej treba dati na voljo nekaj dni časa, da se lahko tudi brez karantene vrnejo v državo.