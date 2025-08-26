Stroka ostro proti zakonu o konoplji, skeptičen tudi kirurg Erik Brecelj: »Problem je, da številni bolniki verjamejo ...«

Zdravstvena stroka je enotna: predlog zakona o konoplji za omejeno osebno rabo bi moral v koš. Opozarjajo, da bi legalizacija prinesla več škode kot koristi – predvsem za otroke, mladostnike in bolnike – pa tudi več prometnih nesreč in nesreč na delovnem mestu.

Kot piše STA, je specialistka javnega zdravja z NIJZ Mateja Jandl opozorila, da bi zakon močno prizadel javno zdravje: »Pričakujemo lahko več akutnih zastrupitev pri odraslih in otrocih, več zdravstvenih težav, kot so zasvojenost, psihotične motnje, pljučna in srčna obolenja.«

Kaj je THC? Tetrahidrokanabinol je glavna psihoaktivna sestavina (oz. kanabinoid) rastlin rodu konoplja.

Raziskave iz držav, kjer so konopljo že legalizirali, potrjujejo še povečano nasilje v partnerskih odnosih, škodljive učinke pasivnega kajenja in neugodne izide nosečnosti.

Najbolj ranljivi otroci in mladostniki

Psihiatrinja Marija Anderluh opozarja, da je marihuana še posebej nevarna v obdobju mladostništva, ko se možgani še razvijajo: »Uporaba konoplje je povezana z duševnimi motnjami, psihotično simptomatiko, anksioznostjo, razpoloženjskimi motnjami in povečano samomorilnostjo.«

»Kdo bi se pustil operirati zdravniku, ki ima težave s koncentracijo, slabšo koordinacijo in podaljšanim reakcijskim časom?« FOTO: Alina Rosanova Getty Images/istockphoto

Tudi Andreja Pirtovšek Šavs z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je izpostavila dolgoročne posledice: zmedenost, oslabitev spomina in koordinacije, ob dolgotrajni uporabi pa psihoze in shizofrenijo. Posebej jo skrbi določilo, da bi bila marihuana dovoljena tudi v psihiatričnih ustanovah: »Naši pacienti se zelo radi zatekajo k marihuani. Zdaj pa bodo dobili sporočilo, da je to zdravilo.«

Zdravnica Tanja Varl Turk iz UKC Ljubljana dodaja, da so zastrupitve s konopljo najpogostejše prav med otroki, mladostniki, starostniki in kroničnimi bolniki.

Koalicija: Zakon odraža voljo ljudstva Kljub ostrim opozorilom zdravstvene stroke bosta Svoboda in Levica nadaljevali z obravnavo zakona, saj menita, da prohibicija ne deluje in da zakon odraža voljo ljudi. Poslanka Sara Žibrat (Svoboda) je pojasnila, da predlog predvideva omejeno samooskrbo odraslih in ne uvaja prodaje ali socialnih klubov, cilj pa je umik uporabnikov s črnega trga. V Levici poudarjajo razlikovanje med predsodki in strokovnimi opozorili, v SD pa napovedujejo širšo razpravo in možnost lastnega zakona, ob tem pa poudarjajo spoštovanje volje ljudstva. NSi zakon ostro zavrača kot nevaren za družbo, Pirati pa opozarjajo, da ohranjanje statusa quo pomeni kriminal in nenadzorovan dostop mladih do konoplje. Sprejem zakona je načrtovan decembra.

Varnost v prometu in na delu

Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela Metoda Dodič Fikfak opozarja, da bi zakon bistveno ogrozil varnost: »Kdo bi se pustil operirati zdravniku, ki ima težave s koncentracijo, slabšo koordinacijo in podaljšanim reakcijskim časom?«

Po njenih besedah konoplja zmanjšuje psihofizične sposobnosti, povečuje tveganje za nesreče pri delu, veča absentizem in povzroča porast prometnih nesreč, tudi s smrtnim izidom.

Direktorica Gorenjskih lekarn, Romana Rakovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Erik Brecelj: »Konoplja ne zdravi raka, goljufi pa služijo!«

V sredo, 20. avgusta, je v Sloveniji začel veljati tudi Zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, kot smo že poročali. Zdravniki odtlej po lastni strokovni presoji lahko predpisujejo konopljo za katerokoli indikacijo, a vedno le za en mesec zdravljenja.

Za Slovenske novice je kirurg Erik Brecelj opozoril na zavajanje bolnikov: »Poznamo ogromno analgetikov, ki so bolj uspešni od konoplje. Problem je, da številni bolniki verjamejo, da konoplja zdravi raka. Goljufi to zlorabljajo in jim jo prodajajo kot čudežno zdravilo – in to ne poceni. T. i. predpisovanje konoplje v medicinske namene samo legalizira te goljufije.«

Kaj pa zdravila iz konoplje?

Na slovenskem trgu je trenutno na voljo kanabidiol v obliki peroralne raztopine, nekatera zdravila pa vsebujejo tudi THC. Izdajajo se na posebni zdravniški recept in so označena s trigonikom, kar pomeni absolutno prepoved vožnje.

Gre za zdravila, ki delujejo na živčevje in se uporabljajo za zdravljenje epilepsije. Krita so iz zdravstvenega zavarovanja.

Direktorica Gorenjskih lekarn, Romana Rakovec, je za Slovenske novice glede novega zakona povedala: »Za zdaj ni podatka, da bi bila v Sloveniji registrirana nova zdravila s konopljo – ne gotova zdravila, ne galenska zdravila in ne substance za pripravo magistralnih zdravil.«

Za zdaj so torej na voljo le zdravila s THC, ki so jih zdravniki lahko predpisovali že prej.