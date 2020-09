Strojanovi dopustujejo na bone, na obtožbe se požvigajo

V avtu nad policiste

Tožilcem se ne zdi prav, da se takšne osebe kar sprehajajo naokoli.

Nekateri še na dopustu

7 prebivalcev Roj je doletela obtožba.

Pozor, previdno prijetje

Kot je povedal eden od policistov, ki so 30. aprila morali v Roje, so vedeli, da se zna tam marsikaj zaplesti, saj to ne bi bilo prvič. Še preden so šli po Miho Strojana, so bili namreč opozorjeni na to, da gre za tako imenovano previdno prijetje, zato naj bodo pozorni na svojo varnost. Ko je eden od njih v prikolici prepoznal Miho, ga je pozval, naj pride ven, ta pa je odprl okno in začel kričati, da ne gre in naj ga pustijo pri miru. In ko je začel sorodnikom vpiti, naj mu pridejo pomagat, so se začeli okrog prikolice zbirati ženske, moški in otroci, začeli so vpiti, kričati in zmerjati.

Odvetnikse odkrito čudi eni od ljubljanskih predstavnic organov pregona, saj je za njegovega 23-letnega klienta kljub ugotovljeni neprištevnosti neumorno zahtevala podaljšanje ukrepa pripora, zanj pa predlagala tudi varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo.Oče dveh mladoletnih otrok naj bi namreč bil zaradi duševne manjrazvitosti na stopnji otroka, za kar zdravila ni, po mnenju stroke pa nobena terapija ali obravnava v psihiatrični ustanovi ne bi mogla vplivati na njegovo dojemanje in razumevanje dogodkov v svojem okolju.Gre za člana najbolj znane slovenske romske družine, proti kateremu torej ni vložena obtožba zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Kar več prebivalcev Roj pa bo v primeru pravnomočnosti očitkov na njihov račun moralo sesti na zatožno klop okrožne sodnije:in(vsi se pišejo Strojan) ter še dva, ki živita pri njih,inSkupaj s 23-letnikom naj bi se 30. aprila uprli policistom, ki so prišli v njihovo naselje po Miho, da bi ga odpeljali v koprski zapor. Hoteli so ga izbezati iz prikolice, njegovi sorodniki pa so se s kričanjem, zmerjanjem in pretnjami spravili na uniformirance, nekateri so tudi pobirali palice in kamne. Po obtožbi je nato Adrijan v enega od policistov vrgel leseno desko, Vijoleta, Jasna in nekaj neznanih žensk so s svojimi telesi možem postave preprečevale dostop do prikolice, Brezarjeva je proti njim zamahovala s palico.Adrijan je odlomil okno prikolice, da je lahko Miha splezal iz nje ter z nožem v roki zbežal. Brajdič je v policista zalučal kamen, Miha pa je proti enemu od policistov, ki ga je dohitel, mahal z nožem. V vse skupaj naj bi se nato vpletel 23-letnik, ki je proti policistom zapeljal s citroënom xsaro, ti so morali odskočiti, potem pa je Zdenko skupaj z neznanim moškim Mihu pomagal, da je sedel za volan in se odpeljal.V priporu pa sta se znašla Brajdič in 23-letnik. Slednji je pozneje trdil, da je priprt »za brezveze«. Zatrjeval je, da ni sedel za volanom xsare in da ga sploh ni bilo na prizorišču dogajanja; pred tem naj bi namreč pokadil džojnt in vzel 20 sanvalov, zato je trdno spal. Vse skupaj je postajalo še bolj pomenljivo, ko je povedal, da ne ve, koliko je star, ne ve, koliko ima meter centimetrov in koliko ur ima dan, računa pa le s pomočjo prstov, in to do deset. Pripomnil je še, da je že od rojstva neprišteven in da v službo ni hodil nikoli in tudi nikoli ne bo, saj za to ni sposoben.Tudi stroka je pozneje ugotovila, da je bil med romskim uporom policistom zares neprišteven, a pristojna tožilka je kljub temu zatrjevala, da je ponovitveno nevaren, pri podaljšanju pripora pa je vztrajala tudi zaradi tega, ker se ji ne zdi prav, »da se takšne osebe kar sprehajajo naokoli«. To pa je razkačilo njegovega odvetnika Celarja, ki je menil, da bi bilo podaljšanje tega ukrepa glede na ugotovljeno neprištevnost nezakonito, in trdil, da »tožilstvo deluje ne le v nasprotju z zakoni, ampak tudi brez zdrave logike«.A ko je to pred nekaj tedni proti 23-letniku vložilo predlog za ukrep psihiatričnega zdravljenja in hkrati predlagalo podaljšanje pripora, je sodišče po pritožbi odvetnika pristojnim na Povšetovi zaukazalo, naj ga takoj izpustijo na prostost. Celar je ugovarjal tudi proti tožilskemu predlogu o obveznem psihiatričnem zdravljenju, saj klient po ugotovitvah strokovnjakov funkcionira na ravni desetletnega otroka, sicer pa nima psihiatrične motnje ali bolezni in je zato kakršno koli zdravljenje popolnoma nesmiselno. Sodišče o ugovoru še ni odločilo, po informacijah izpred nekaj dni pa vsi grešniki niti še niso prevzeli obtožbe, nekateri bojda še koristijo turistične bone.