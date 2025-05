Stroga pravila za prleško specialiteto: velika mora biti kot lopar (FOTO)

V okviru praznovanja občinskega praznika so Zveza kmetic Slovenije, Občina Sv. Jurij ob Ščavnici in Društvo podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici že osmič pripravili državno ocenjevanje prleških kvasenic s skutinim nadevom. Kvasenice so kulinarična posebnost Prlekije in Slovenskih goric, sirove pogače tudi rečejo temu imenitnemu poobedku, ki so ga nekoč gospodinje pekle v krušni peči, zdaj pa prav tako okusne nastajajo v električnih pečicah.

Na ocenjevanje, ki je potekalo v KUS v Sv. Juriju ob Ščavnici, je prispelo 10 vzorcev kvasenic iz občin Lenart, Juršinci, Gornja Radgona in Sv. Jurij ob Ščavnici. Gospodinje, ki so letos spekle kvasenice, so se morale držati posebnega pravilnika o peki prleških kvasenic. Komisijo so sestavljale predsednica Irena Ule, sicer predsednica Zveze kmetic Slovenije, Ida Mir, upokojena učiteljica SŠGT Radenci, in Helena Žajdela, članica DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici.

Predsednica Uletova je med drugim povedala: »Veseli me, da DPŽD Sv. Jurij ob Ščavnici vsako leto organizira to ocenjevanje, saj s tem ohranja tradicijo, kako so se nekoč prehranjevali na podeželju. Moram reči, da so bili vsi vzorci dobri, tako da bi težko rekla, kateri je najboljši. Težave pri ocenjevanju so povzročale oblike, saj so bile nekatere po kriteriju ocenjevanja premajhne. Pravilnik ocenjevanja namreč določa, da mora biti prleška kvasenica velika kot lopar. Nekatere so manjše zato, ker jih gospodinje sedaj pečejo v električnih pečicah. Moram pa reči, da zato niso nič manj okusne. Opažam, da se okusi vzorcev razlikujejo, to predvsem zaradi nadeva s skuto.«

Komisija je imela težko, a okusno delo. FOTO: Ludvik Kramberger

Zlato priznanje so prejele: Milena Benko (Spodnja Ščavnica), Majda Budja (Kokolajnščak), Milica Vuk (Jamna), Jožefa Slekovec (Društvo gospodinj Juršinci) in Ema Lančič (Žihlava). Med njimi je najvišjo oceno za kvasenico prejela Milena Benko, ki je bila leta 2012 izbrana tudi za naj mlado kmetico Slovenije.

Srebrna priznanja so prejele: Marija Prša (Kraljevci), Brigita Šlebinger (DKŽ Jakob) in Manca Zlodej (Lenart). Priznanja sta jim ob farnem žegnanju in koncu praznovanja občinskega praznika podelila predsednica DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici Ema Lančič in župan jurijevške občine Andrej Vrzel.

Zlate gospodinje FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger