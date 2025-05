Stročnice so hrana prihodnosti

EU proizvede za okoli 30 odstotkov svojih potreb po rastlinskih beljakovinah, preostanek uvozi­ predvsem v obliki soje iz Južne­ Amerike, s čimer prispeva h krčenju tamkajšnjih gozdov in – uničevanju okolja. V Sloveniji­ so razmere še bolj kritične, samopreskrba z rastlinskimi beljakovinami je okoli desetodstotna. Večino jih uvozimo, kar odpira priložnosti za razvoj lokalne pridelave stročnic in drugih beljakovinskih rastlin predvsem za – človeško prehrano.

5000 hektarjev je bilo lani pri nas zasejanih s sojo.

Za zgled se ponuja Avstrija, ki pridela polovico soje za lastne potrebe, trgovske verige pa ščitijo domače pridelovalce, je povedal organizator posveta Samooskrba z rastlinskimi beljakovinami za ljudi Martin Rojnik iz podjetja Grashka, tudi mladi prevzemnik kmetije. Na ekološki poljedelski kmetiji Zel z Dravskega polja pridelujejo tri kulture, četrta bo verjetno stročnica, je povedal Marjan Zel. Ker obdelujejo velike površine, imajo težave z iskanjem kupcev za svoje izdelke. Če bi imeli pridelovalci zagotovljen odkup, skladiščenje in primerne stroje, bi se lažje odločili za pridelavo stročnic, je dodal.

Ekološko kmetijstvo je brez pridelave metuljnic in stročnic zgrešeno, saj te zagotavljajo vir dušika za druge rastline, je poudaril svetovalec specialist za poljedelstvo na mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu Timotej Horvat. Od stročnic pri nas narašča predvsem pridelava soje. Lani je bila posejana na skoraj 5000 hektarih, letos je bo krepko več. Toda večino je izvozijo v tujino, ker pri nas ni pražarne. Verjetno Avstrija dosega visoko stopnjo samopreskrbe s sojo tudi zaradi Slovenije.

Samo ena skodelica zelene soje (edamama) vsebuje več beljakovin kot dve skodelici mleka.

Pri stročnicah ima Slovenija po Horvatovih besedah največ rezerv prav pri pridelavi soje. Vsa tehnologija, ki je že na voljo na kmetijah, je uporabna tudi za pridelavo soje. Veliko težavo bi lahko predstavljala marmorirana smrdljivka, ki napade več kot 300 rastlinskih vrst. Če bo napredovala tako hitro kot v zadnjih letih, tudi soje ne bomo mogli pridelovati, je opozoril.

Glavni razlog za nizko samopreskrbo z rastlinskimi beljakovinami je, da ni bilo sistemskega vlaganja v verigo. Ni bilo zadostnega zavedanja o pomenu stročnic in rastlinskih beljakovin, pa tudi, da je njihova pridelava lahko velika priložnost za kmetije z vidika ekonomike: zmanjša se poraba mineralnih gnojil, izboljšata se zdravje tal in sposobnost tal za zadrževanje vode, meni Ana Frelih Larsen z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »S povečanjem pridelave stročnic v Sloveniji bi lahko hitro dosegli podnebne cilje za kmetijstvo brez dodatnega truda,« je poudarila.

Začeti je treba dialog za vzpostavitev kratkih dobavnih verig.

Za povečanje samopreskrbe z beljakovinskimi rastlinami bi bilo treba vzpostaviti predelavo soje na slovenskih tleh, je poudaril Timotej Horvat. V Grashki, kjer izdelujejo različne izdelke iz rastlinskih beljakovin, veliko sestavin nabavijo v Sloveniji, čičeriko pa v Italiji, ker domače ni dovolj. Težavo imajo tudi, ker ni vmesnega člena, ki bi predelal sestavine, je pritrdil Martin Rojnik. »Začeti je treba dialog za vzpostavitev kratkih dobavnih verig, za več denarja za njihov razvoj in da bi v kmetijstvu dali več poudarka pridelavi stročnic za ljudi, ker so bogat vir beljakovin, vlaknin in dobro vplivajo na mikrobioto,« je dejal Rojnik, ki stročnice vidi kot hrano prihodnosti.

Za večjo samopreskrbo z rastlinskimi beljakovinami po njegovem potrebujemo tudi razvoj domačih blagovnih znamk. Na vprašanje, kako jih podpreti, je Ana Frelih Larsen omenila primer Danske, kjer so pomemben preskok pri razvoju trga ekoloških živil naredili s partnerstvom s trgovskimi verigami. Na okrogli mizi so sodelovali tudi predstavniki največjih slovenskih proizvajalcev rastlinskih izdelkov (Amaze, Narayan, Organa, Juicy Marbles), ki so podprli pobudo Grashke za povezovanje v verigo.

Podjetje Organa je največji proizvajalec tofuja pri nas. FOTO: Bojan Rajšek

Podjetje Organa je največji proizvajalec tofuja pri nas, proizvedejo ga 3000 ton na leto. »Imamo solastnika, ki je drugi največji proizvajalec soje v Italiji. Gotovo bi kupili tudi slovensko, a je za zdaj za pro­izvodnjo človeške hrane ni dovolj,« je dejal direktor Jernej Pulko.

V podjetju Bevo, ki rastlinske nadomestke mesa prodaja pod blagovno znamko Juicy Marbles, opažajo željo kupcev po čim manj predelanih izdelkih in velik cenovni pritisk, zlasti na trgih celinske Evrope. Trgovci so skočili na vlak rastlinskih nadomestkov beljakovin in od proizvajalcev zahtevali prepoceni in preslabe proizvode, ki so se trenutno prijeli, zdaj pa jih kupci nočejo več kupovati. Obstajajo skupine izdelkov, ki držijo tržni delež. Mi smo na srečo med njimi, je povedal Tilen Travnik. Razvijajo izdelke, s katerimi si želijo iz višjega cenovnega razreda, občasnega uživanja, preiti na izdelke, ki bi jih ljudje uživali vsak dan.