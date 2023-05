Strmoglavljeno letalo stkalo posebno vez med Slovenci in Britanci (FOTO)

31. marca 1945 so britanski in ameriški bombniki napadli letališča, železnico in tovarne v avstrijskem Gradcu in njegovi okolici. Bili so uspešni, izgubili so le 10 letal, izgube Nemcev pa so bile občutnejše. Eno od letal, šlo je za bombnik B 24 Liberator VI, v katerem je bilo sedem britanskih letalcev ter po en novozelandski in avstralski, se je zaradi poškodovanih dveh motorjev le s polovično hitrostjo vračal v Italijo.

Žal ga je vse od Celja zasledoval in napadal nemški lovec in ga nad Belo krajino zadel v rezervoar, zaradi česar se je bombnik vžgal in začel padati. Izskočiti je uspelo le štirim letalcem, ki so že stali pri vratih in so preživeli, pet pa jih je skupaj z gorečim letalom treščilo na tla pri Gornjem Suhorju.

Leta 2018 sta nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in takratna veleposlanica Sophie Honey odkrila spominsko znamenje zavezniškim članom posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI. Dan slovensko-britanskega prijateljstva sta naslednjo leto razglasila takratni predsednik Pahor in njegova kraljeva visokost princ Edward, grof Wesseški ob uradnem obisku britanskega princa v Sloveniji leta 2019, z željo, da bi ta dan postal tradicionalen.

Človekoljubnosti in domoljubnost

Spominska slovesnost je potekala tudi v ponedeljek, dogodek iz druge svetovne vojne pa sta skupaj z županom občine Črnomelj Andrejem Kavškom slovesno zaznamovala predsednica republike Nataša Pirc Musar in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler.

Predsednica je v govoru izpostavila, da človekoljubni in domoljubni dogodki ter dejanja, kot so se zgodili v Gornjem Suhorju, stkejo neprecenljive in večne vezi med ljudmi in narodi. »Slovenija in Združeno kraljestvo sta prijateljski in zavezniški državi, ki ju povezujejo skupna evropska dediščina, skupne vrednote in načela demokracije, spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava ter skupnega reševanja globalnih izzivov,« je dejala in dodala, da bogatemu in razvejanemu prijateljstvu med Slovenijo in Združenim kraljestvom posebno žlahtnost daje tudi področje kulture in umetnosti.

O pomenu prijateljstva je spregovoril župan Kavšek: »Prijateljstvo ni samoumevno, ampak ga je treba negovati, zanj skrbeti, mu dajati pozornost, sicer se lahko v svoji krhkosti hitro zlomi. A če se držimo povezanosti in sodelovanja, postane ta naveza polna zaupanja in podpore. Tako dobimo trdno prijateljstvo. In tako se je stkalo tudi med slovenskim in britanskim narodom. Zgodovinski dogodki so nas povezali, danes pa z medsebojnim spoštovanjem to prijateljstvo ponosno negujemo in razvijamo,« je poudaril župan in se v nagovoru tudi iskreno zahvalil vaščanom Gornjega Suhorja pri Vinici za gostoljubje ob slovesnosti.

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Tadej Fink, so nastopili Folklorna skupina FS Dragatuš, učenci OŠ Komandanta Staneta Dragatuš ter glasbeniki Orkestra Slovenske vojske in Royal Yeomanry. Na prireditvi sta predsednica in veleposlanica k spominski plošči položili venec v spomin britanskim letalcem, žal pa zaradi vremenskih razmer ni bil mogoč skupni prelet letal Slovenske vojske in akrobatske skupine Kraljevih zračnih sil Red Arrows, ki so v soboto sodelovali na slovesnosti ob kronanju kralja ​Karla III. in kraljice Camille.