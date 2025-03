Strmoglavljenje na Veliki Planini: izvedeli smo, od koga bodo terjali škodo, ki je nastala na koči

V prvi polovici marca je slovensko javnost pretresla letalska nesreča, ki se je zgodila na Veliki Planini. Po večdnevni reševalni akciji so v tamkajšnji koči, ki je v lasti Fakultete za strojništvo, našli truplo pilota.

Kmalu se je izkazalo, da je šlo za švedskega podjetnika in nekdanjega politika Carla Lundströma, solastnika spletne strani The Pirate Bay ter člana skrajno desne stranke Alternativa za Švedsko.

Velika Planina, po nesreči letala. FOTO: PGD Kamniška Bistrica

Na planinski koči, kamor je strmoglavilo letalo, je nastala velika premoženjska škoda. Kmalu se je zato začelo porajati tudi vprašanje, kdo bo kril stroške, ki so nastali na počitniškem objektu, kamor so občasno zahajali zaposleni. Kot smo izvedeli na Fakulteti za strojništvo, je bila koča sicer zavarovana, a bodo škodo skušali izterjati od zavarovalnice povzročitelja nesreče.

Pri slovenskih zavarovalnicah smo preverili, koliko ljudi ima zavarovane počitniške objekte in ali so že imeli primer, da je nekdo uveljavljal škodo zaradi padca letala na nepremičnino. Kot so nam pojasnili v Merkur zavarovalnici, ima pri njih počitniški objekt zavarovan 5 odstotkov vseh zavarovancev, ki imajo sklenjeno premoženjsko zavarovanje. Škodnega dogodka za primer škode, ki bi nastala zaradi padca letala, še niso imeli.

Pri Generaliju že uveljavljali škodo zaradi padca letala

Pri Generaliju podatka o številu zavarovanj počitniških objektov nimajo, saj ga strankam pri sklepanju zavarovanja za nepremičnino ni treba navesti. »Pri oceni in sprejemu rizika je za nas pomemben podatek, ali je objekt stalno naseljen (vsaj 270 dni na leto) ali ne. Vendar pa tudi v primeru nenaseljenega objekta to še ne pomeni, da gre za počitniški objekt,« še dodajajo. Imeli pa so že primer uveljavljanja zavarovanja za škodo, ki je na nepremičnini nastala zaradi padca letala, a konkretnih primerov ne komentirajo.

V kleti koče naj bi našli tudi kabino nesrečnega letala. FOTO: PGD Kamniška Bistrica

Triglav beleži neznaten del izplačil zaradi padcev zračnih plovil

Podobno pravijo tudi pri Zavarovalnici Triglav. Kot poudarjajo, vikend oziroma počitniški objekt praviloma ogrožajo enake nevarnosti kot dom: požar, vihar, toča in podobno. Zato ga stranke pri njih lahko zavarujejo z zavarovanjem doma, in sicer za stanovanjske in počitniške objekte ter opremo v njih na območju Slovenije in Hrvaške.

Števila zavarovancev, ki imajo pri Zavarovalnici Triglav zavarovan počitniški objekt, nam niso razkrili. »Lahko pa povemo, da je delež zavarovanih počitniških objektov med sklenjenimi policami zavarovanja doma manj kot petodstoten,« so dodali.

Škoda zaradi padca zračnega plovila na nepremičnino sodi med temeljne nevarnosti, ki so pri Zavarovalnici Triglav vključene v vse pakete zavarovanja doma. »Iz naslova temeljnih nevarnosti, med katere se poleg padca zračnega plovila uvrščajo še požar, toča, strela, vihar, eksplozija, udarec motornega vozila in manifestacije ter demonstracije, smo v zadnjih nekaj več kot 20 letih izplačali nekaj manj kot dve tretjini vseh škod na nepremičninah, pri čemer je bil s padci zračnega plovila povezan le neznaten del teh izplačil,« še odgovarjajo.