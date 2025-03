Štrka že pripravljata gnezdo

Bele štorklje, ki jih na območje Slovenije pride vsako leto okoli 300 parov, se navadno z juga vračajo konec marca oziroma v začetku aprila. Toda zadnje mile zime privabljajo štorklje na sončno stran Alp že prej, lani so v Pomurje prispele celo že konec februarja.

Štrk se je že vrnil v Črešnjevce. Foto: guliver/getty images

Letos sta sočasno priletela črešnjevski štrk in njegov znanec iz Gornje Radgone, ki že vrsto let gnezdi ob bencinskem servisu MOL. Kot so nam povedali gostitelji Jančarjevi v Črešnjevcih, se je štorklja na gnezdo ob njihovi hiši pred leti običajno vračala okrog 25. marca, v zadnjem času pa bistveno prej. Enako je po besedah Aleša Ravnikarja, ki je sosed radgonskih štorkelj tudi v mestu penine in sejmov.

Glasno ga okara!

Najprej prileti samec in tudi letos je tako. Po besedah nekdanje vinske kraljice Radgonsko-Kapelskih goric Jerneje Jančar ima samec nalogo, da pripravi gnezdo. Ob tem Jančarjevi opažajo, da samica prileti kak teden pozneje in tudi, da partnerja pohvali, če je gnezdo ustrezno urejeno, če pa ni, ga glasno okrega. Tudi sosed drugega para štorkelj, ki gnezdi v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni, v bližini supermarketa Tuš, v Ljutomerski ulici, Ravnikar, je na pepelnico opazil prvi štrkov obisk.

311 parov je bilo lani pri nas.

Ptič se je najprej ustavil na drogu ulične razsvetljave, nato pa sedel na lepo ohranjeno gnezdo, kjer je nekaj časa poziral radovednežem, kar je izkoristil tudi Aleš, ki ima običajno pripravljen fotografski aparat. Štorklje so se vrnile tudi v središče Slovenskih goric, in to že na pustno soboto. V Lenartu, Lormanju, pri Sveti Trojici in v Spodnji Senarski, kjer je štorklja na Lashbarjevi domačiji nekoč celo prezimila, so vedno dobrodošle, prijazni domačini jim vedno zagotovijo varno domovanje.

Bele štorklje sicer ostanejo pri nas vse tja do 15. avgusta, ko spet odletijo iz Slovenije na območje Afrike. V zadnjem času pa se mnoge zaradi milih zim niti ne selijo, temveč prezimijo pri nas. Pri nas gnezdijo na strešnih slemenih, dimnikih, električnih drogovih in posebnih gnezditvenih podstavkih. Štorklja se prehranjuje pretežno z malimi sesalci, redkeje z žabami, deževniki, kačami in žuželkami. Zanimivo je tudi to, da lahko ob pomanjkanju hrane izločijo oslabele mladiče iz gnezda in tako fizično močnejšim omogočijo preživetje.

Tudi ta v Gornji Radgoni se že pripravlja na prihod samice. Foto: Osebni arhiv

V Sloveniji se je v zadnjih 20 letih njihovo število nekoliko povečalo, a kljub temu pri nas ostajajo ranljiva vrsta. Lani, ob 26. obletnici popisa bele štorklje v Sloveniji, so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, skupaj z varuhi bele štorklje iz vse Slovenije, ugotovili, da je v letu 2024 v Sloveniji gnezdilo 311 parov, poletelo pa 673 mladičev, kar je glede na vse vremenske ujme spodbuden podatek.

Sporazumevajo se tako, da klopotajo s kljuni. Obstaja jih 19 vrst in jih razvrščamo v šest rodov. Nekdaj so menili, da so štorklje monogamne, a to ne drži povsem. Partnerja lahko po selitvi zamenjajo in se selijo brez njega. Na gnezdo so navezane prav toliko kot na partnerja.