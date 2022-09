»Stric nas je otipaval po dojkah in spolovilih ter rinil jezik v usta«

Pričevanja Slovenk na spletni platformi #NisemPrijavila kažejo grozljivo sliko slovenske družbe. Tokrat objavljamo zgodbo treh sester, ki jih je vse po vrsti zlorabljal sorodnik – mož njihove tete po materini strani. V času zlorab nobena ni vedela, da je stric zlorabljal tudi drugi dve. O tem so se pogovorile šele več let pozneje, ko je najmlajša pri svojih 14 povedala starejšima sestrama: »Šokirane sta se zjokali in mi povedali, da je pred mano to naredil tudi njima. Vse smo bile trdno prepričane, da se to dogaja samo nam in tudi pomislile nismo, da je to naredil še kateri drugi sestri. Zato tudi sestri nista nikoli pomislili, da bo kaj takega naredil meni. Ko sta ga videli, sta vedno zbežali ven in mene pustile samega z njim.«

»Otipaval nas je po dojkah in spolovilih ter rinil jezik v usta. To je počel kar pri nas doma v dnevni, ali pa ko smo bile na obisku pri njih. To si je upal kljub polni hiši in dejstvu, da bi lahko vsak trenutek nekdo vstopil v sobo a za čuda nikoli nihče ni!« Tako o svoji trpki izkušnji pripoveduje ena izmed sester, ki se je na srečo, prav tako kot njeni dve sestri, pri neki starosti vendarle uspelo izogibati srečanjem s stricem.

Zakaj niso povedale o spolnem nasilju

V svoji izpovedi ženska, ki je zdaj stara čez 40 let, pojasni, zakaj si s sestrami nikomur niso povedala, kaj so doživele. »Bile smo tako majhne, da nismo sploh razumele, zakaj smo to doživele. Vedele smo, da je narobe, a sram in ponižanost, ki smo jo čutile ob tem, je bilo premočno, da bi povedale staršem. Sramovale smo se same sebe in čutile gnus do svojega telesa. Sploh nismo vedele, kako to povedati, katere besede uporabiti. Nekako se kar počutiš krivega, pa sploh ne veš, zakaj in hkrati veš, da nisi nič kriv.«

Dekleta so si mislila, da to, kar jim dela stric, ni dovolj huda zloraba, ker ni bilo posilstvo, da bi sploh bilo potrebno povedati. Poleg tega, je stric veljal za priljubljenega v družbi, ki bi ga morale imeti rade tudi one, bale so se, da jih bodo obtožili, da so si vse izmislile. Ob vsem tem pa so se bale tudi za svoje starše. Kot je zapisala ena izmed njih: »Da ne bi mami kap zadela ... Da se jima ne bi zmešalo ali pa da nebi kaj neprisebnega naredila.« Pomislile so tudi na svojo sestrično, ki bi jo z izpovedjo oropale njene podobe njenega očeta, s tem pa ogrozile tudi svoj odnos z njo.

Ženska je v svojem pričevanju zapisala, da si je s tem zapisom o zlorabah vsaj nekoliko olajšala dušo, staršem namreč še do danes teh dogodkov ni nikoli omenila.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.