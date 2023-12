Stresla so se tla, ste čutili?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 5.01 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 51 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega mesta.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Mirne Peči, Velikega Kala, Trške Gore in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.