Kako se z otroki pogovarjati o strelskih napadih? Dr. Zalokar: »Vemo, kaj otroku škoduje, a ...«

Po strelskem napadu na šoli v avstrijskem Gradcu, v katerem je življenje izgubilo več ljudi, se tudi v Sloveniji vrstijo opozorila, da podobna tragedija ni nemogoča niti pri nas. Kako prepoznati opozorilne znake pri mladih in kako ukrepati, sta za Delo pojasnila dr. Leonida Zalokar, strokovnjakinja za delo z nasilnimi otroki, in psiholog dr. Andrej Perko. Sočutno se je na dogodek odzvala tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko.

»Ko sem slišala za ta dogodek, sem bila povsem šokirana. Spet se bomo spraševali, zakaj nihče ni opazil in ukrepal prej. Skoraj sem prepričana, da je bilo opozorilnih znakov veliko, le kot družba ne vemo ali pa nočemo vedeti, kaj s takšnimi otroki narediti,« je dejala dr. Zalokar.

V družinah, kjer so prisotne osebnostne motnje in brezčutno starševstvo, otroci razvijejo znake čustvene otopelosti in brez vesti, morale ali etike. »Poznamo zgodbe o družinah, kjer se takšne prakse prenašajo skozi generacije. Vemo, kaj otroku škoduje, a vseeno dopuščamo, da se take družinske prakse nadaljujejo,« opozarja.

Asta Vrečko. FOTO: Črt Piksi

Po njenih besedah nasilni otroci niso nujno žrtve fizičnega nasilja, temveč tudi napačne vzgoje in pomanjkanja čustvene podpore. »Družba in sistem morata vzeti starševstvo pod drobnogled in uvesti sankcije proti staršem, ki otrokom škodujejo,« dodaja. Opozorila je tudi na potrebo po močnejšem sodelovanju pravosodja, sociale, zdravstva in šolstva.

Preveč svobode in premalo odgovornosti?

Psiholog dr. Andrej Perko je poudaril, da je slovenska družba del širšega zahodnega vzgojnega modela, ki otrokom dopušča preveč svobode in premalo odgovornosti. »Ko ni jasnih meja in ko družba odvrača od avtoritativne vzgoje, otroci odraščajo brez moralnega kompasa. Brez hierarhije nastane kaos,« je opozoril. Poudaril je tudi vpliv psihoaktivnih snovi, predvsem močno koncentrirane marihuane, ki lahko dodatno spodbuja agresivno vedenje.

Psiholog dr. Andrej Perko je poudaril, da je slovenska družba del širšega zahodnega vzgojnega modela, ki otrokom dopušča preveč svobode in premalo odgovornosti.

V luči tragičnega dogodka se je na družbenih omrežjih oglasila tudi ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko: »Kot mama si ne morem predstavljati hujšega dogodka od strelskega pohoda na šoli. Žalujem skupaj z družinami žrtev, sošolci in vsemi prebivalci Gradca ob tej nesreči.«

Kako se z otroki pogovarjati o takšnih tragedijah?

Po besedah strokovnjakov je pri pogovoru z otroki ključno, da se starši najprej umirijo in nato starostno primerno pojasnijo, kaj se je zgodilo. Otroci potrebujejo občutek varnosti, iskrenost in odprt prostor za vprašanja.

»Pomembno je, da odrasli ne skrivajo svojih čustev, a obenem ne prenesejo strahu na otroka. Otroku je treba povedati, da so to zelo redki dogodki in da se odrasli trudijo, da bi bili vsi v šolah varni,« svetujejo psihologi.