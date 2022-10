Strelski obračun v Tržiču (FOTO)

Praktično strelstvo ni šport, kot ga na primer poznamo z olimpijskih iger, tudi ni podobno biatlonu ali kakšni drugi športni panogi, povezani z merjenjem in podiranjem tarč s strelnim orožjem. Strelcu omogoča gibanje po prostoru (namesto statičnega položaja), poleg tega so tudi tarče lahko v gibanju. Gre za kombinacijo hitrosti in natančnosti: točkuje se čas, ki ga strelec porabi, in seveda njegova preciznost na trasi, ki je predpisana. Streljanje je zelo hitro, zato je zbranost izjemnega pomena. Tekmovalci upravljajo pravo strelivo in lahko pištolo izvleče le na tekmovališču ob nastopu, pred tem pa ne, niti med pripravo. Če to stori, je avtomatično diskvalificiran.

Evropski prvak Robert Černigoj med pripravo na nastop – brez pištole. FOTO: Boštjan Fon

Predsednik tržiškega kluba in direktor tekmovanja Zvone Vrankar. FOTO: Boštjan Fon

Državno prvenstvo v Tržiču za kratkocevno orožje v organizaciji Strelskega društva Tržič (SDT) in pod okriljem Slovenske zveze za praktično streljanje (SZPS), ki deluje v okviru mednarodne zveze (IPSC), je zbralo kar 139 strelcev z vseh koncev države, od tega dve dami. Pomerili so se v prostorih nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič.

Organizatorji so se lotili izvedbe nadvse ambiciozno, zaradi varnosti na teh tekmovanjih ob progah ni gledalcev. Celotno dogajanje, od prihoda strelca na start do konca, ko je orožje izpraznjeno, smo lahko spremljali v internem televizijskem prenosu v ločenem prostoru. Po streliščnem predelu so namreč namestili več kamer, ki so pokrivale tekmovališče. Varnostni predpisi takšnega tekmovanja so izjemno strogi, poleg orožnega lista mora udeleženec predložiti tudi varnostno licenco IPSC. Potrebno je poudariti: ne gre za nekakšno pokanje veseljakov, temveč za presneto resen šport, ki trka celo na vrata olimpijske družine. V propadli tržiški tovarni so uredili strelišče, ki omogoča vadbo vse leto in v vsakem vremenu. V Strelskem društvu Tržič so izšolali kader, ki svoje članstvo očitno odlično izobražuje in pripravlja, saj so Tržičani lanski državni prvaki in skupni zmagovalec pokalnega prvenstva SZPS.

Vsak gib so budno nadzorovali sodniki in elektronika. FOTO: Boštjan Fon

»Naš klub je star 10 let,« nam pove predsednik Zvone Vrankar, ki je na državnem prvenstvu opravljal vlogo direktorja tekmovanja. »Seveda bi raje streljal, vendar streljam zelo malo, ker mi delovanje v klubu vzame veliko časa. Za tako tekmovanje, kot smo mu bili priča od četrtka do sobote, je potrebna celoletna vadba.

Tadeja Vončina iz Cerknega je bila ena od dveh dam na tekmi. FOTO: Boštjan Fon

Bili smo priča zboru elite slovenskega praktičnega strelstva, ki je pokazal, da smo v primerjavi s tujino preveč sramežljivi. Imamo namreč aktualnega evropskega prvaka Roberta Černigoja, a s tem naša širša javnost sploh ni seznanjena.

Tekmovanja v praktičnem streljanju med strelskimi tekmovanji na svetu najhitreje naraščajo, pri nas pa je težava, ker kategorizacijo športnikov šele pridobivamo. V olimpijski družini je praktično streljanje toliko napredovalo, da so ga že sprejeli v Generalno združenje mednarodnih športnih zvez GAISF (Global association of International sports Federations). V Sloveniji je 300 aktivnih tekmovalcev v praktičnem streljanju in število se zaradi zanimivosti te strelske discipline še strmo vzpenja. Na žalost pa zaostajata ponudba in urejenost strelišč.«

Državni prvaki po kategorijah z leve: Igor Kocjančič (open), Bojan Kačič (revolver), Martin Humar (production), Miran Jazbinšek (production optics), Robert Černigoj (standard), Jože Kodrič (open II), Gregor Gabrijel (classic) FOTO: Szps

Tržiško strelišče ni klasičnega formata, ki smo ga vajeni na navadnih strelskih tekma. Je edino take vrste v Sloveniji, ima osem prog, tudi stometrsko, kar je posebnost, strelišče za kratkocevno orožje pa je urejeno celo v ločeni hali.

Aljoša Sitar in Andrej Drobnič (desno) sta vodila otroško streljanje z zračnim orožjem. FOTO: Boštjan Fon

Za ljubitelje orožja je bilo veliko zanimivega iz izraelske orožarske produkcije. FOTO: Boštjan Fon

Otroci z zračnim orožjem Poleg pravega strelskega poligona je bil na voljo tudi strelski del za otroke, vodila sta ga Aljoša Sitar in Andrej Drobnič, ki sta razložila: »Streljalo se je z air-soft oziroma zračnim orožjem in pod nadzorom. Gre za simulacijo pravega streljanja, saj orožje da občutek, kot da je pravo, hkrati pa ni ognjeno, saj se strelja plastične kroglice s premerom 3 mm, ki jih sproži elektronika ali plin.«

Tarče so statične in premične, tekmovalec mora spreminjati strelska mesta. FOTO: Boštjan Fon