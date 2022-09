Streli na območju letališča Brnik? Večkrat je počilo

Na družbenih omrežjih smo zasledili obvestilo uporabnika twitterja, ki je zapisal, da je zjutraj malo pred 8. uro zaslišal strele na območju letališča Brnik.

»Trikrat rafalno in še potem najmanj 20 posamičnih. Kdo kaj ve?« je vprašal.

Vprašanja smo naslovili na PU Kranj in na upravljavca ljubljanskega letališča Fraport.

PU Kranj odgovarja, da niso prejeli nobene prijave, a domnevajo, da bi šlo lahko za zvok pri odganjanju ptic zaradi varnosti letalskega prometa.

Pri Fraportu so domnevo policistov potrdili, njihov odgovor pa objavljamo v celoti.

Za odganjanje ptic uporabili pirotehnična sredstva

»V neposredni bližini območja letališča je precej dejavnikov, ki privlačijo ptice, zato so te tudi pogoste obiskovalke letaliških voznih površin. Ker predstavljajo veliko nevarnost za letala, se za varovanje pred trki zatekamo tudi k uporabi aktivnih ukrepov za odganjanje ptic, kot so pirotehnična sredstva. Ta so tudi daleč najbolj razširjena in uporabljena metoda. Naša služba za nadzor manevrskih površin je v jutranjih urah izvajala redni pregled vzletno-pristajalne steze in za odganjanje ptic uporabila pirotehnična sredstva, zaradi česar je bilo mogoče slišati poke. Naše delovanje v smeri varovanja pred trki s pticami sicer poteka predvsem v smeri učinkovitih ter ekološko sprejemljivih metod odvračanja ptic z območja letališča. Poleg aktivnih imamo uvedene tudi pasivne ukrepe, ki obsegajo upravljanje oziroma urejanje habitatov živali na letališču in okoli njega,« so odgovorili s Fraporta.