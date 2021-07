Strela Janovim požgala dom (FOTO)

Četrti dan po silovitem požaru, ki ga je povzročil udar strele in upepelil 500 kvadratnih metrov veliko gospodarsko poslopje, v katerem je bilo spravljeno vse, kar potrebuje kmetija, se je s hriba nad domačijo Valentina Jana še vedno vil dim. Seno, ki so ga gasilci in domačini vso noč s tremi traktorji odvažali s skednja na bližnji hrib, da bi pred požarom zavarovali vsaj sosednja poslopja, je še vedno gorelo. Oče in sin na pogorišču FOTO: Nada Černič Cvetanovski »Z gozdarsko mehanizacijo so gorečo krmo nalagali na traktorje in jo sproti gasili,« se črnega petka spominja 45-letni ...