Martin Strel plaval za šejke, naslednji projekt bo plavanje okrog sveta

Pa mu je uspelo. Sedeminšestdesetletni Martin Strel je minulo sredo odplaval svoj novi projekt t. i. 50 za 50 ZAE. S tem se je dolenjski ultramaratonski plavalec poklonil Združenim arabskim emiratom, ki so decembra lani slavili 50 let obstoja in samostojnosti. Strel bi moral plavalni projekt v počastitev abrahama skleniti že takrat, pa se mu ni izšlo. Takrat je njegov poskus padel v vodo, saj ni imel vseh dovoljenj za plavanje po Dubaju.

Pred Dubajem

V drugem poskusu, plavanje je potekalo v sredo, 23. marca, je bil pragmatičen. Simbolično je obplaval dubajsko otočje Svet. Plaval je tudi okoli Palm Jumeiraha, Burj Al Araba in traso zaključil na morju pred muzejem Etihad ter tako končal tudi decembra začeti projekt. Prvotno mišljena trasa je bila spremenjena zaradi spoštovanja pravil in zakonov države gostiteljice. Da pa bo plaval v Dubaju, se je govorilo tudi na politični ravni. »O mojem plavanju je na obisku s šejki iz Dubaja govoril tudi naš minister Mark Boris Andrijanič,« je dejal Strel.

Petkratni rekorder

Za sabo ima že več odmevnih projektov, s katerimi je začel pred skoraj 30 leti. Leta 1992 je v 28 urah preplaval 105 kilometrov po Krki. Najbolj znan je po tem, da je preplaval Amazonko (5268 km), Jangcekjang (4003 km), Misisipi (3797 km), Donavo (3004 km) in Parano (1930 km). Je nosilec petih Guinnessovih rekordov, nominiran za športnika sveta ter ekološko nagrado ecostep (ki so jo dobili Al Gore, monaški princ Albert, Jacques Cousteau). O njem govorijo štirje filmi: Mož, ki je premagal Amazonko (Big River Man), Enigma Man, Human Limits in Superljudje Stana Leeja. Njegova knjiga Big River Man je prevedena v 27 jezikov in se še danes prodaja po vsem svetu, lani so začeli snemati tudi peti film, je lastnik štirih svetovnih rekordov.

Prilagodili so traso.

Kot je sporočila Maya Peron, Slovenka in Strelova srčna dama, njen Martin načrtuje nov znanstvenoraziskovalni projekt s poudarkom na ozaveščanju, ki ga je poimenoval WorldSwim. V sklopu 500-dnevnega plavanja bo preplaval svet in obiskal več kot 130 držav. Spremljali ga bodo znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij, pa tudi največji zvezdniki in športniki tega sveta. Predviden začetek plavanja je konec tega leta.