Strel v koleno: le perspektivnim otrokom dovolili treninge, ostali čepijo doma

športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda (teh je 1267 po evidenci OKS-ZŠZ);

po evidenci OKS-ZŠZ); poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport: teh je 513 (po Ajpesu);

(po Ajpesu); športnikom v kolektivnih športnih panogah in individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev v najvišjem kakovostnem nivoju za člane in mednarodnih športnih prireditev ter vadba (teh je dodatnih ok. 14.000 po evidenci registriranih športnikov OKS-ZŠZ).

V prvi fazi, ko pouk poteka na daljavo, predlagamo, da se na različne načine (preko medijev, ravnateljev, preko učiteljev razrednikov, športnih pedagogov) osvešča vse t.i. socialne podpornike otrok o pomenu gibalne aktivnosti za vsesplošno (fizično, socialno in psihično) zdravje otrok. Nagovoriti je potrebno starše otrok, njihove učitelje ter vse tiste, ki sooblikujejo otrokov vsakdan. Starše je potrebno spodbuditi k redni telesni dejavnosti za vse družinske člane. Tovrstno gibalno druženje naj postane stalnica. Učitelje moramo spodbuditi, da med poukom na daljavo uporabljajo t.i. gibalne minute. Učitelje športne vzgoje pa, da s kreativnimi pristopi in usmerjenimi navodili spodbudijo otroke h konkretni in merljivi gibalni dejavnosti.



V drugi fazi, v t.i. post COVID-19 fazi, pa bo potrebno športno gibalni dejavnosti nameniti več časa znotraj šolskega programa. Razmisliti bo potrebno o bolj osebnem pristopu, ki bo temeljil na oceni stanja slehernega otroka. Programe športne vzgoje bo potrebne do določene mere individualizirati, če bomo želeli hitreje odpraviti negativne trende zaradi epidemije. Pri tem nam lahko pomagajo tudi športne organizacije, ki že sedaj sooblikujejo razširjeni šolski program po pouku.



Pričakujemo, da bodo konkretne predloge, kako nasloviti težave s katerimi se otroci soočajo, predlagali strokovnjaki s področja športa in šolstva. Predlogi bodo morali biti izvedljivi z vidika zmožnosti obstoječega šolskega sistema pa tudi mreže športnih organizacij, ki v določeni meri sooblikujejo razširjeni šolski progam.

Sicer pa na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravljamo načrt sproščanje omejevalnik ukrepov pri izvajanju športne dejavnosti, ki bo sledili Načrtu sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 potrjenemu s strani Vlade RS dne 3. 12. 2020. Posebno pozornost bomo z omenjenim načrtom namenili prav športni vadbi mlajših športnikov.



Kdo vse lahko od 4. januarja trenira tako v zaprtih prostorih in na prostem? Zgolj elita slovenskega športa oziroma tisti, ki so vrhunski športniki ali mlajši, ki so člani reprezentanc. Ko smo sešteli, smo ugotovili, da gre za manj kot 1500 športnikov in športnic ter okoli 14.000 športnikov v kolektivnih športih. V Sloveniji se sicer z vsaj eno športno panogo ukvarja veliko otrok in mladostnikov (vsaj do oktobra se jih je).Takole so zapisali na vladni spletni strani, 31. decembra, da se treningi dovolijo samo:Pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so nam povedali pred božičnimi prazniki, da je zadnje tri mesece bilo dovoljeno trenirati:Povejmo še, da so registrirani športniki od 10. (npr. plavanje, gimnastika, judo itd.) ali pa 12. leta naprej pri vseh drugih športih. To pomeni, da niti en otrok pod 10. letom ne more vaditi pri svojem trenerju.Pri novi odločitvi ministrstva za šport, ki ga je sprejela vlada, gre bolj za strel v koleno, saj so s tem dovolili treninge nekaterim plavalcem, ki so močno pritiskali na vlado, da bi lahko trenirali. Čeprav je šefica direktorata za športv Dnevniku dejala, da so bazeni lahko že ves čas odprti, česar večina ni vedela. »Bazeni so že ves čas odprti, spet pod pogoji, da je to samo družina. Tako kot za fitnese zdaj velja tudi za bazene, če je dovolj prostora (50 mna posameznika) in primerna razdalja, da bo več rekreativcev v bazenu.« Rekla je še, da so tudi telovadnice in fitnese že pred 4. 1. 2021 lahko bili odprti, vódene vadbe pa še naprej niso dovoljene. »Telovadnice in fitnesi so že lahko bili odprti, a zelo omejeno. Zdaj bo lahko vadilo več posameznikov, tudi če ne bodo člani istega gospodinjstva, a pod posebnimi pogoji.« je še dodala (gl. Potrebna bo 5-metrska razdalja ).