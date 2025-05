Strašno, kaj vse je Anita Ogulin držala v sebi: nosečo jo je premlatil, nato pa privezal za avto ...

V oddaji Tednik je bila predstavljena pretresljiva in izjemno čustvena posthumna avtobiografija Anite Ogulin, dolgoletne predsednice Zveze prijateljev mladine Moste - Polje. Gre za izpoved o nasilju, bolečini in trpljenju, ki pa se ne konča v obupu, temveč v brezmejni veri v dobro.

»Mislim, da je največja zapuščina te knjige ravno v tem, da ni treba obupati. Boriti se je treba do konca, vse se lahko spremeni,« je v prispevku oddaje Tednik poudarila hčerka Karmen Ogulin. Njena mati, ki je zaznamovala slovensko humanitarno krajino, je kljub travmatičnemu otroštvu in nasilju v zakonu svojo bolečino preoblikovala v pomoč drugim – otrokom, družinam, ljudem v stiski.

Neverjetno, koliko lahko človek zdrži

Anita Ogulin. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pisanja knjige se je Anita Ogulin najprej lotila sama, vendar ji je bolezen preprečila dokončanje. Tako je, po njenem pripovedovanju in z oporo moža ter otrok, zapis prenesel novinar

Jager je v oddaji opisal, kako ga je med snemanjem pripovedi večkrat stisnilo pri srcu: »Njeno življenje je za črno kroniko. Mene je presunilo, koliko lahko človek zdrži. Pa ne samo, da se ne zlomi, ampak to obrne v najvišje dobro. Ko mi je mirno razlagala vse te grozote, sem ji rekel: 'Ampak gospa, vi bi morali biti Hitler; glede na to, kaj se vam je zgodilo, bi morali sovražiti ljudi.'«

Njena starša sta bila slepa – oče zaradi poškodbe med drugo svetovno vojno, mama zaradi genske bolezni. »Bila sta zagrenjena, groba in nasilna,« pove Karmen Ogulin. Otroštvo Anite Ogulin je bilo polno strahu, udarcev in grobosti. V knjigi je zapisano, kako so jo sorodniki včasih morali fizično ščititi pred lastnima staršema.

Privezano na avto jo je vlekel skozi gozd

Anita Ogulin. FOTO: Leon Vidic/Delo

A še hujše je bilo odraslo življenje. Izpoved o prvem zakonu pretresa bralca do kosti: »Bila sem noseča, ko me je premikastil, da sem se komaj premikala. Potem je vzel vrv, ovil en konec okoli mene, drugega pa okoli odbijača svojega avta. Sedel je za volan, obrnil ključ in pognal avto skozi gozd,« piše Ogulinova.

V enem najbolj bolečih prizorov v knjigi se mati vrže čez hčerkino košaro, da jo reši pred streljanjem. »Čez njeno košaro sem se vrgla točno v trenutku, ko je pritisnil na petelina. In potem je ustrelil še enkrat in še enkrat in še ...« Karmen Ogulin je šele kot odrasla izvedela, kaj se je zgodilo tiste noči. »Velikokrat mi je rekla, da je verjetno ostala tukaj zato, ker je morala zaradi mene. Če ne, se ne bi mogla izboriti skozi najhujše trenutke, ki so se zgodili,« je dejala hči.