Strašno, kaj so našli v smeteh v Kopru: bil je poln glist

»Če ste mislili, da se takšne stvari dogajajo samo v tujini in manj razvitih državah, ste se zmotili,« so na facebooku zapisali pri Obalnem zavetišču, potem ko so v koprskem zabojniku za odpadke našli onemoglega psička. Našli so ga v nedeljo zjutraj, ko so bile temperature nekaj stopinj pod lediščem. Bil je v izjemno slabem zdravstvenem stanju, poln glist in povsem podhranjen. Vzeli so ga v oskrbo, kjer se zdaj trudijo, da bi se okrepil.

»Za zdaj se odlično bori, psiček pa seveda še ni primeren za posvojitev, tudi rezervacij nikakor ne sprejemamo,« so sporočili in objavili tudi posnetek mladička.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.