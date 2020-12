Strašne številke: v Sloveniji pokopali za skoraj pet občin ljudi

V Sloveniji je do vključno 18. decembra umrlo 2.314 oseb, ki so bile okužene s koronavirusom. Kako veliko je to, lahko ponazorimo s številom prebivalcev občin po Sloveniji. Najmanjših pet, to so občine Osilnica, Hodoš, Solčava, Kobilje in Jezersko, ima skupaj 2.411 prebivalcev, kažejo zadnji podatki statističnega urada. Občin, ki imajo manj kot 2.300 prebivalcev, pa je med 212 kar 38. Po velikosti si tiste, ki ji imajo manj kot 2300, sledijo takole (brez že prej omenjene peterice):Kostel, Dobje, Ribnica na Pohorju, Sveti Andraž v Slov. goricah, Dobrovnik, Razkrižje, Žetale, Bistrica ob Sotli, Veržej, Trnovska vas, Šalovci, Velika Polana, Luče, Zavrč, Kuzma, Bloke, Odranci, Tabor, Cankova, Loški Potok, Podlehnik, Središče ob Dravi, Gornji Petrovci, Sveti Tomaž, Makole, Grad, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah, Cerkvenjak, Sodražica, Dobrna, Vitanje in Sveta Ana.Največje število pokojnih smo zabeležili novembra, kar 1.127. A trenutne številke kažejo, da utegne biti december še bolj smrtonosen. Decembra so statistike do vključno 18. decembra zabeležile 824 smrti oseb, ki so zbolele za covidom 19. Za primerjavo: v prvih 18 dneh novembra je umrl 601 človek. To pomeni, da decembrske številke novembrske za zdaj prehitevajo za kar 37 odstotkov.Vlada se je za dneve pred prazniki odločila sprostiti nekatere ukrepe in omejitve. Nekateri to pozdravljajo, drugi so proti. Kako bo to vplivalo na epidemijo, bomo šele videli. Da številke ne bodo rasle, ampak se bo trend končno obrnil navzdol, poskrbite z upoštevanjem že dolgo znanih ukrepov: ustrezna higiena rok (umivanje ali razkuževanje), uporaba obrazne maske, ko je to potrebno, in ustrezna razdalja do drugih ljudi.