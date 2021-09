Strašna tragedija: deček umrl v šolski telovadnici

V bosanskem mestecu Turbe v travniški občini je pri uri športne vzgoje umrl sedmošolec, ko se je nanj zrušil okvir nogometnega gola. Fant se je obešal na golu, ta pa se je prevrnil in ga pokopal pod sabo.



Tudi v Sloveniji so se na športnih igriščih v preteklosti dogajale nesreče, predvsem zaradi nepritrjenih golov, žrtve pa so bili prav tako najpogosteje otroci.

