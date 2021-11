Strašna podražitev v Ljubljani, z novim letom vas bo udarilo po žepu

Ljubljanski mestni svetniki so podprli predlog o zvišanju cen parkirnin v središču mesta. V coni 1 se bo ura parkiranja podražila z 80 centov na 1,2 evra, v coni 2 pa s 60 na 70 centov. Po pojasnilih Mestne občine Ljubljana (Mol) bodo z dvigom poenotili cene na urejenih javnih parkiriščih in ulicah.

V coni 3 bo parkirnina ostala nespremenjena pri 40 centih. Za 10 centov se bo podražilo tudi dnevno parkiranje na mestnih parkiriščih P&R, in sicer na 1,3 evra, kar je cena ene vožnje z mestnim avtobusom.

Prav tako so mestni svetniki podprli odlok, s katerim se podaljšuje plačevanje parkiranja po dnevni tarifi na parkiriščih Sanatorij Emona na Kolodvorski, NUK II. na Emonski pri Križankah, na Metelkovi, na obeh parkiriščih v Tivoliju ter na strelišču na Dolenjski. Namesto med 7. in 19. uro bodo morali vozniki parkirnino plačati med 6. in 22. uro.

»Vsekakor ne moremo podpreti zvišanja parkirnin v coni 1, saj gre za kar 50-odstotni dvig cen,« je bil do predloga kritičen vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat. Prepričan je, da za dvig cen ni nobenega razloga, cilj so po njegovih besedah izključno višji prihodki v mestnem proračunu.

Janković: To je del prometne politike

Župan Zoran Janković je odvrnil, da se od dviga parkirnine niti en evro ne bo stekel v mestni proračun. »saj to je treba znati prebrati. Jaz vem, da so volitve blizu, ampak ne lokalne,« je dejal. Med drugim gre po Jankovićevih besedah pri dvigu tudi za del prometne politike, ki cilja na manj avtomobilov v centru.

»Če bi šlo samo za zvišanje parkirnine, bi lahko rekli, da s tem odvračamo avtomobile od centra in je to skladno s prometno strategijo, ki pravi, da je treba promet na vpadnicah do leta 2027 zmanjšati za 20 odstotkov. Ampak niste konsistentni, ker pa na drugi strani predvidevate gradnjo podzemnih garaž,« je odvrnil samostojni svetnik Dragan Matić.