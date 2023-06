Strašna nesreča: v neurju potok odnesel žensko (FOTO)

Sinoči je v trikotniku med Domžalami, Vranskim in Trbovljami nastala večcelična nevihta, zaradi večje količine meteorne vode, ki je ogrožala objekt, so posredovali gasilci.

»Včeraj okoli 21.30 smo bili obveščeni o dogodku na območju Zagorja ob Savi, kjer je osebo pri prečkanju naraslega hudournika, ki je tekel čez cesto, voda odnesla v strugo hudournika. Oseba kljub takojšnjemu iskanju policistov in drugih služb reševanja do sedaj še ni bila najdena, zato nadaljujejo aktivnosti in iskanje,« sporočajo s PU Ljubljana.

V Domžalah, Kamniku, na Ljubnem, v Zagorju ob Savi, Lukovici in Šmartnem pri Litiji se je zvrstilo več dogodkov večjega obsega, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Večinoma so poročali o prečrpavanju meteorne vode iz stanovanjskih hiš, o poplavljenih cestah in tudi o utopljencu. »Potok je odnesel osebo,« so zapisali. V potoku na območju Izlak naj bi izginila ženska, zato so bili aktivirani potapljači, piše Zon.si.

Huda ura nad Motnikom

Zaradi silovitega naliva so se oglasile gasilske sirene nad Motnikom, saj so, kot piše kamnik.info, meteorne vode nenadnega in silovitega naliva začele odnašati vse pred seboj, mašiti prepuste, se iz jarkov in strug razlivale po cestah ter zalivale objekte.