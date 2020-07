Strašen skok: na novo okuženih 30 oseb

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji strmo narašča. V petek so med 1456 testiranimi potrdili 30 novih okužb. Hospitaliziranih je šest oseb, na intenzivnem oddelku pacientov ni, ob tem pa so iz bolnišnice odpustili štiri osebe, sporoča vlada na twitterju.Preberite še: WHO o covidu 19: Prebudite se, virus je mutiral Pet okužb so potrdili v Ljubljani, štiri v Črenšovcih, po dve v Mariboru in Cerknici. Po eno novo okužbo so potrdili v Slovenski Bistrici, v Medvodah, Celju, Gorjah, na Igu, v Mislinji, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Šentjurju in Vipavi. Tri okužbe so potrdili pri tujcih.Večina obolelih je mlajših. En primer so potrdili pri otroku do štirih let. Kar šest obolelih je starih od 15-24, pet na novo obolelih je starih od 25 do 34, šest med 35 in 44, pet med 45 in 54. Trije so stari od 55 do 64, dva od 65 do 74 in dva starejša od 75.Tako veliko na novo potrjenih okužb ni bilo že vse od sredine aprila, ko je bilo 16. aprila potrjenih 36 novih okužb.