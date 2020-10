Stranke varčevalno v nakup mask: pri Jelinčiču jih ne kupujejo, nekateri si jo šivajo sami

Poraba zaščitnih mask se je v zadnjih mesecih bistveno povečala zaradi obveznega nošenja v zaprtih javnih prostorih, med katere spada tudi državni zbor (DZ). Preverili smo, ali so se ustrezno založili, če bi ponovno prišlo do pomanjkanja kot denimo konec februarja, ko jih v lekarnah več tednov ni bilo na voljo. V DZ so si v času epidemije naredili zalogo za zaposlene in poslance, a ta gre h koncu, zato imajo v načrtu nov nakup.



Od začetka razglasitve epidemije v marcu do konca septembra so v parlamentu kupili 6400 trislojnih medicinskih mask za enkratno uporabo in 1100 pralnih mask za večkratno uporabo. Za kirurške maske so odšteli 1675,75 evra brez DDV, kar pomeni da so povprečno za eno masko plačali 0,26 evra brez DDV. Medtem so za pralne maske namenili 5296 evrov brez DDV, kar pomeni povprečno 4,81 evra brez DDV za masko.



Na zalogi jim je ostalo še 2000 kirurških mask in 120 pralnih mask, a imajo v načrtu nov nakup v vrednosti 1500 evrov, ki ga bodo izvedli do konca leta.

Kako so z maskami opremljeni v strankah in koliko denarja so zanje namenili?

NSi: Na glavnem tajništvu NSi nosimo kirurške in pralne maske, nekaj kirurških smo kupili tudi na zalogo, da so na voljo gostom. Poslanci, ministri in drugi funkcionarji v stranki za svoje maske in njihovo dezinfekcijo (če so pralne) skrbijo sami. Nekaj sto pralnih mask z logotipom stranke imamo namen kupiti za prihajajoči novembrski kongres stranke.



Levica: V stranki kupujemo kirurške maske v maloprodaji. Maske so namenjene zaposlenim, pa tudi članom, ki so vključeni v aktivnosti, potekajoče v okviru stranke. Za razkužila in zaščitne maske, ki jih uporabljajo poslanci pri svojem delu, skrbi DZ.



SNS: V stranki se nismo odločili za nakup mask in o tem ne razmišljamo. Trenutno se osredotočamo na drugo problematiko.



SMC: V stranki SMC smo kupili 200 mask, ki so na voljo za zaposlene in občasno tudi obiskovalce. Držimo se načela, da morajo naši obiskovalci masko imeti s seboj in jih k temu dosledno pozivamo.



Desus: V stranki smo rezervirali nekaj denarja za dezinfekcijska sredstva in maske, a večinoma imajo člani stranke svoje maske. Imamo namreč več starejših članov, ki radi šivajo, zato si svojo masko verjetno kar naredijo.



LMŠ: V stranki in poslanski skupini LMŠ uporabljamo predvsem pralne, pa tudi kirurške maske. Maske smo kupili, posebnega fonda za to nimamo predvidenega. Poslanci nosijo svoje maske, nekaj so jih prejeli tudi od DZ.



SD: V prvem valu smo nabavili pet škatel z okoli 100 kirurškimi maskami v maloprodaji in okoli 100 pralnih mask z zaščitnim posebnim slojem. Večjega nakupa nismo opravili in maske po potrebi kupujemo sproti.



Iz strank SAB in SDS nam na vprašanje niso odgovorili.