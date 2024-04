Stranka SD bo dobila novega predsednika

SD bo danes na kongresu izbirala novo vodstvo stranke. Za predsednika stranke kandidirajo gospodarski minister Matjaž Han, ki v tekmo vstopa tik pred zdajci, vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, župan Ajdovščine Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez. Glede na število kandidatov je možen drugi krog.

Kongres sestavlja 409 delegatov, od tega so tri četrtine delegatov iz območnih organizacij stranke. Izvoljeni kandidat mora na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov.

Po evidentiranju kandidatov so v tekmo vstopili Prednik, Beočanin in Brglez. A so odzivi s terena kazali na veliko razdrobljenost glasov. Tako se je na prigovarjanje članstva za kandidaturo tik pred zdajci odločil še Han in dodobra premešal karte.

V marsikateri območni organizaciji priznavajo, da bodo svojo podporo usmerili k Hanu kot navzven najmočnejšemu kandidatu, medtem ko bo v delu stranke prišlo do dodatnega drobljenja glasov. Hanu nekateri zamerijo pozen vstop v tekmo, s čimer se je izognil soočenjem s protikandidati. A Han je prepričan, da članstvo njegova stališča pozna.

Pričakujejo drugi krog

Za formalen vstop v tekmo za predsednika stranke mora Han sicer na kongresu oddati kandidaturo, podprto s podpisi tretjine delegatov. Ti niso vprašljivi, ne pomenijo pa nujno tudi glasu zanj, vsaj v prvem krogu ne. Zato je pričakovati drugi krog. Čeprav so Prednik, Beočanin in Brglez zatrdili, da bodo v tekmi vztrajali, sicer nekateri napovedujejo, da kakšen »taktičen umik« od kandidature v zadnjem trenutku ne bi bil preveliko presenečenje.

Stranka je volilni kongres sklicala po zapletih, ki jih je na dan naplavila afera okrog nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ta je s čela ministrstva za pravosodje odnesla ministrico iz njihove kvote Dominiko Švarc Pipan. Očitki o korupciji in vpletenosti v sporni posel pa so se zgrnili tudi nad stranko, ki je močno izgubila tudi v javnomnenjski podpori. Aktualna predsednica SD Tanja Fajon je tako napovedala najprej volilni kongres, nato pa tudi, da se na njem ne bo potegovala za nov mandat.