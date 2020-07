Stranka Levica ponosna nase, delavci bodo prosti

V sredo bo odbor za gospodarstvo v državnem zboru premleval o predlogu Levice, da bi bile vse trgovine ob nedeljah zaprte, nato pa bo v četrtek romal na sejo državnega zbora, kjer bi moral biti potrjen. V Levici ob tem pravijo, da so veseli podpore večine strank v državnem zboru. »S poslanskimi skupinami LMŠ, SD, SAB, Desus in NSI smo uskladili rešitev, po kateri bo vsem delavcem v trgovini ob nedeljah zagotovljena pravica do počitka. Za zakon in manjša dopolnila smo že vnaprej zbrali absolutno večino, 46 glasov podpore.«

Odprte le trgovine, kjer bo delal lastnik sam Osnovni namen je, da bodo delavci ob nedeljah prosti. »V osnovnem predlogu smo opredelili, da morajo biti vse trgovine ob nedeljah zaprte, z izjemo trgovin na bencinskih servisih, letališčih, avtobusnih in železniških postajah ter v bolnišnicah. Z drugimi poslanskimi skupinami smo se dogovorili še za dve izjemi, in sicer bodo lahko odprte trgovine v pristaniščih za javni promet ter na mejnih prehodih. Glavna novost pa je, da z amandmajem predlagamo tudi, da bodo lahko manjše trgovine velike do 200 kvadratnih metrov obratovalni čas določa brez omejitev, a le če delo ob nedeljah in dela prostih dnevih opravlja izključno nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik ali prokurist. V praksi to pomeni, da je v nedeljo lahko odprta trgovina, ki jo ima v lasti samostojni podjetnik, če delo v tem času opravlja sam oziroma prek osebe, ki je pooblaščena, da vodi posle njegovega podjetja. Če gre za družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), lahko delo opravljajo direktorji ali pooblaščeni prokuristi.«

Vsi bodo prosti ob nedeljah Dodajajo, da gre za švicarski zgled in da bodo vsi zaposleni v trgovinah ob nedeljah prosti, z izjemo malih trgovin, ki se bodo odločale same. »Družinski člani bodo lahko delali, a pod pogojem, da bodo v podjetju direktorji, poslovodje ali pooblaščeni prokuristi. S tem rešujemo problem manjših trgovin v turističnih krajih, na podeželju, v mestnih središčih.«



Bistvo pa je, da bodo delavci v trgovini, ki pogosto delajo izmenično, ob nedeljah, z nestalnimi urniki in imajo zaradi tega okrnjeno zasebno in družinsko življenje, ob nedeljah odslej lahko doma.