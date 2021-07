Strah in trepet Evrope: delta različica na pohodu tudi v Sloveniji

Nobenega dvoma ni več - delta različica je prevladujoča tudi pri nas. FOTO: IMI



Med cepljenimi enake različice kot v ostali populaciji

Delež pozitivnih na virus sars-cov-2 se počasi, a vztrajno dviguje. Da je stanje v Sloveniji vse prej kot dobro, je opozoril tudi minister za zdravje, saj so ta teden okužbe v primerjavi s prejšnjim tednom opazno višje. Razlog pa je jasen: delta različica novega koronavirusa, ki marsikje po Evropi že poganja četrti val epidemije. Poklukar je pred dnevi napovedal, da bo zaradi delta različice in naraščanja okužb do 10. avgusta prišlo do naraščanja covidnih pacientov v bolnišnicah tudi pri nas Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) je v zadnjem obdobju med 160 analiziranimi vzorci s potrjeno okužbo z novim koronavirusom potrdil različico delta v 139 primerih oziroma 90 odstotkih vzorcev . Tudi te analize potrjujejo prevladujočo različico delta v Sloveniji.Na IMI so v zadnjo analizo virusnih različic novega koronavirusa vključili vzorcev, ki so bili odvzeti med 12. in 18. julijem. Kot že analize Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) tudi podatki inštituta kažejo na prevladujočo različico delta v Sloveniji, saj so jo potrdili kar v 90 odstotkih primerov. Doslej so sicer na IMI to različico potrdili pri 393 osebah. Poleg tega so v zadnjem obdobju pri eni osebi iz osrednjeslovenske regije potrdili različico delta plus, doslej skupaj pa pri sedmih osebah.Različico alfa so v zadnjem obdobju zaznali v 13 vzorcih oziroma osmih odstotkih. V enem primeru pa so zaznali genetsko različico jota, in sicer pri osebi s stalnim prebivališčem v tujini. Ta različica je sicer razširjena v ZDA, predvsem v New Yorku.Med 24. februarjem in 18. julijem so na IMI skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) sekvenirali tudi 251 genomov novega koronavirusa po okužbi pri osebah, ki so bile cepljene. Od tega je bilo 122 cepljenih s cepivom proizvajalcev BioNTech in Pfizer, 123 oseb s cepivom AstraZeneca, po tri pa s cepivom proizvajalcev Spikevax (Moderna) in Johnson & Johnson. Pri cepljenih so na IMI dokazali genetske različice, ki so pogoste v Sloveniji, v približno enakem deležu, kot se pojavljajo v ostali populaciji.Tudi analizirani vzorci NLZOH so v zadnjem obdobju potrdili tri različice virusa, od tega je bilo največ, kar 94,6 odstotka, različice delta.NLZOH in IMI sta doslej v Sloveniji potrdila 787 primerov različice delta in sedem primerov različice delta plus različice. Različico alfa so potrdili v 10.777 primerih, beta v 29 primerih, gama pa v devetih. Različico eta so potrdili v 48 primerih, različico jota v sedmih, različico B.1.1.318 v pa v 19 vzorcih.