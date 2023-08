Stotine pomurskih gasilcev pomagalo v najbolj prizadetih regijah (FOTO)

Tako kot vedno, kjerkoli je potrebna pomoč, so se pomurski gasilci in gasilke še posebej izkazali v teh dneh, ko so večji del naše države prizadele najbolj katastrofalne poplave v zgodovini samostojne države. Pomurska gasilska regija je namreč danes, v nedeljo, 13. avgusta, na intervencijo na Koroško in v Savinjsko-Šaleško regijo, poslala tretji kontingent pomurskih gasilcev, ki je štel natanko 504 gasilce in gasilke, z nekaj več kot stotimi vozili, iz pomurskih prostovoljnih gasilskih društev.

Kot nam je povedal poveljnik Pomurske gasilske regije Dušan Utroša, ki bo mimogrede na Kongresu GZS, ki bo 6. in 7. oktobra letos v Žalcu, kandidiral za poveljnika Gasilske zveze Slovenije, se je pomurski kontingent, po dogovoru z vodstvo Štaba CZ Slovenije, zgodaj zjutraj odpravil na pomoč na Koroško in v Savinjsko-Šaleško regijo, dve najbolj prizadeti območji v nedavnih katastrofalnih poplavah.

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

Gasilci gredo na pomoč. FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

Enodnevna intervencija

Gre sicer za enodnevno intervencijo, v kateri je pomurska gasilska regija na pomoč priskočila tako z izkušenim kadrom, kakor tudi z gasilskimi vozili in ostalo opremo ter tehniko, ki je potrebna ob sanaciji poplav. Utroša nam je tudi povedal, da so pomurski gasilci že takoj po katastrofalnih poplavah, v petek in soboto, 4. in 5. avgusta že pomagali na Koroškem.

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

»Tako je v treh dneh na območju dveh omenjenih regij, Koroški ter Savinjsko – Šaleški, torej na območju občin: Črna, Prevalje, Dravograd, Slovenj Gradec, Ljubno ob Savinji, Mozirje in Nazarje, sodelovalo skupaj 728 pomurskih gasilcev. Ob tem pa jih je več sto, ves tačas, odkar so se začele poplave, delovalo v domači pokrajini ob reki Muri, ki je tudi grozila in uničevala vse od Trat in Apače, čez Gornjo Radgono in Veržej, do Dolnje Bistrice, Razkrižja in naprej vse do izliva na Hrvaško,« nam je zaupal Utroša, ki je dodal, da sedaj več ne načrtujejo odhodov v najbolj ogrožene regije, bodo pa v pripravljenosti, če bi bilo treba.

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

Gasilska regija Pomurje sicer ni samo največja, ampak tudi najmočnejša v državi, kar so ne samo ob tej priložnosti, dokazali s številnimi aktivnostmi oziroma dejstvi. »Postavili smo odlične (ali pa vsaj obdržali) temelje na katerih bo lahko regija gradila v naslednjih letih. Nekaj dejstev, s katerimi lahko podkrepimo naše trditve. Imamo 21 gasilskih zvez, 237 prostovoljnih gasilskih društev (od tega 4 GEŠPi). Ko gre za kader tudi beležimo povečanje, saj imamo 19.220 gasilcev in gasilk, od tega 13.645 gasilcev in 5.575 gasilk«, nam je zaupal poveljnik PGZ Dušan Utroša, ki je postregel tudi z nekaterimi drugimi podatki.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.

Tako v PGZ imajo 3.880 operativcev na razpolago za intervencije; 440 gasilskih vozil (več kot 50 novih nabavljenih v zadnji petih letih); 265 motornih brizgaln 8/8 + ostalih tipov 116 (64 novih nabavljenih v zadnji petih letih); 194 dihalnih aparatov (65 novih nabavljenih v zadnji petih letih); 1.402 zaščitnih oblek (410 novih nabavljenih v zadnji petih letih); 378 radijskih prenosnih postaj ...

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

To je tradicija in tako mora ostati

Za nekatere je to veliko preveč gasilskih društev, a gotovo ni župana, ki bi si upal kakšno ukiniti. To je tradicija in tako mora ostati vztrajajo tisti, ki delujejo v društvih, saj če ne drugo so društva vsaj nosilci družabnega življenja v kraju. »V preteklih petih letih smo v regiji na novo izobrazili in usposobili 5.743 gasilcev in gasilk. Od teh v okviru kariernih tečajev 3.178 gasilcev in 1.726 gasilcev za različne gasilske specialnosti. Ostalih 839 pa jih je obnovilo »licence« za različne gasilske specialnosti,« pravi visoki gasilski častnik Dušan Utroša, ki je ponosen, da imajo nenehno pripravljenost operativnih enot 21 gasilskih zvez iz Pomurja za intervencije v regiji, kakor tudi izven. V regiji imajo na leto povprečno 600 izrednih dogodkov, zaradi katerih so alarmirani, letos jih je gotovo še več. V glavnem pa posredujejo na požarih, prometnih nesrečah, ogroženosti z nevarnimi snovmi, poplavah ipd.

FOTO: Dejvid Rakar In Gzs

V Pomurski gasilski regiji so tudi ponosni, da bodo tudi letos organizirali Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta za leto 2023, ki bo potekalo 23. in 24. septembra 2023 v Gornji Radgoni, kjer bo nastopilo več tisoč tekmovalcev in tekmovalk vseh starosti iz cele Slovenije.