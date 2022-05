Stoletnica Danica ostala brez zdravnika

»Nikoli nisem pomislila, da bom pri stotih letih ostala brez zdravnika. Nisem tečna in nerada tarnam o svojih težavah. Tudi zato je moja zdravstvena kartoteka debela le dva centimetra. Vendar iščem zdravnika, ki bi mi vsaj vrnil zaupanje v sistem. In mi, ko bo prišel čas, tudi pomagal, da pridem v dom za ostarele. Tam me bo že prevzel njihov zdravnik,« razlaga Danica Medven, čila in, kot pravi sama, sicer zdrava stoletnica, ki v zadnjem letu in pol živi v oskrbovanem stanovanju doma Roza kocka v ljubljanskih Dravljah. Danica je namreč brez osebnega zdravnika ostala februarja lani. ...