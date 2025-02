Stoletnica Fanika prisega na skupno telovadbo (FOTO)

V nedeljo je okroglih 100 let dopolnila Fanika Gregorič iz Kostanjevice na Krki, ki zadnjih sedem let živi v Domu starejših občanov Krško. Je aktivna in družabna starostnica, ki prisega na skupno telovadbo, navdušujejo in pomirjajo pa jo tudi redne svete maše.

Slavljenko je ob njenem okroglem jubileju obiskala njena družina, pridružili pa so se ji župan Občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc in članice Rdečega križa Kostanjevica na Krki, ki Faniko obiskujejo tudi med letom, na oddelku pa so se s stoletnico podružili njeni sostanovalci in prijazno osebje.

Slavljenka z obiskovalci

Župan je sokrajanko takole nagovoril: »Kot je mogočen in trden hrast dob oziroma Cvelbarjev hrast na vaših Malencah, ste tudi vi s svojim življenjem dokaz, da se s pozitivno energijo dočaka častitljivih 100 let.« Poklonil ji je šopek in unikatni vinorel, na katerem sta upodobljeni reka Krka in domača farna cerkev.

Aktivna, samostojna, skrbna

Frančiška Gregorič izhaja iz številne družine, bila je prvorojenka od desetih otrok v družini Budič v Cerkljah ob Krki. Kot najstarejši otrok je bila sorojencem, ki so živeli na kmetiji, kot druga mama, bila je odgovorna in skrbna. Veliko otrok je živelo po svetu, poleg nje je živ le še najmlajši brat, ki kot invalid živi v Kanadi. Vsi drugi so žal že pokojni. Fanika je imela štiri otroke, lani je eno od hčera izgubila.

Župan je stoletnici podaril cvičkorel, za njo stoji njena hčerka Fani Sevšek.

Naša mama je aktivna, samostojna, skrbna in super.

Najmlajša živi v Južni Afriki, pokojen je tudi sin Aleksander, njena hči pa je krajanka Občine Kostanjevica na Krki Frančiška (Fani) Sevšek, ki vse od leta 1977, ko se je vrnila iz Nemčije, vodi domačo lokalno gostilno Žolnir, kjer je pred leti v kuhinji delala tudi slavljenka Fani Gregorič. Sprva je bila kot kuharica zaposlena v Sop Ikonu, pozneje pa je s svojimi kulinaričnimi spretnostmi razveseljevala goste v gostilni Žolnir, kjer je tudi živela, pozneje pa se je z možem preselila na bližnje Malence.

Fani Sevšek takole pravi o svoji 100-letni mami: »Moj oče je zelo mlad umrl, kasneje pa si je naša mama našla novega partnerja, s katerim sta skupaj preživela 30 let. V dom starejših občanov je odšla pred sedmimi leti. Naša mama ne sliši. Govorim ji na uho, sicer pa se rada pogovarja o vremenu, pove, kaj je jedla, kdo je bil na obisku, katerih aktivnosti se je udeležila. Drugače pa je naša mama aktivna, samostojna, skrbna in super.«