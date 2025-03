Mondeni Portorož je v turističnem razvoju postal žrtev asfalta in betona. Tako mu marsikdo, ki se raje poda mimo njega v stari del Pirana, reče kar Portobeton. A na začetku prejšnjega stoletja, ko se je kraj začel razvijati, najprej z zdraviliškim turizmom, ni bil takšen. K temu je pripomogel tudi park Rastelli, ki ima danes status naravne vrednote, a je postal zaraščen, slabo urejen in skrit. Jezero brez vode Zasnovan in narejen je bil na prehodu iz 19. v 20. stoletje, v obdobju secesije, njegov lastni je bil takrat gospod Rastelli. Vse večji prihod gostov je po letu 1885 namreč narekoval g...