Stokilskega soma se je Žan malo ustrašil (FOTO)

Prvi septembrski vikend bo v spominu 22-letnega Žana Grčarja iz Ljubljane zapisan z velikimi črkami. Prav zaradi velike vztrajnosti, lastnosti, brez katere še tako zagreti ribič ne more biti zelo uspešen, je na Šoštanjskem jezeru v družbi očeta Dejana ujel kar 255 centimetrov dolgega in okoli 100 kilogramov težkega soma. Dolg je bil kar 2,55 metra. FOTOGRAFIJE: Dejan Grčar »Zelo dober občutek je, ko uloviš tako veliko ribo. Je hkrati tudi potrditev, da to znaš početi in da se da ujeti tudi tako veliko ribo,« pravi Žan, ki dodaja, da je sicer »malo scary (strašljivo, op. p.)&l...