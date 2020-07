Sto žensk na Triglav je ustavila korona

Letos nas ne bo.

Brez blefiranja

Čakamo julij 2021

Opreme tokrat ne bomo potrebovali.

Nekoč smo vas na Triglav popeljali še v črno-beli tehniki. FOTO: Arhiv Delo

1966.

je bil prvi pohod sto žensk na Triglav.

V večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno razdaljo.

Zgodba o vzponih stoterice mamic, starih mamk, tetk, hčera, ljubic, sestričen in kar je še ženske žlahte prede tradicijo že od leta 1966. Letošnji pohod Sto žensk na Triglav je bil še pred prejšnjim koncem leta zapisan na naš koledar v času od četrtka, 10. septembra, do sobote, 12. septembra 2020. Seveda smo nekaj opravil in priprav že izvedli čez zimske mesece, zato da nam ob obilici dela poleti kaj ne skoči iz začrtanega in nas vznejevolji. Tudi za vsako leto bolj priljubljen avgustovski trening naših pohodnic in njihovih družinskih članov smo imeli začrtano traso. Vendar …Znašli smo se v razmerah, ki so nepričakovano spremenile naše življenje. Priporočil v smislu bolje preprečiti kot zdraviti v času, ko se svet bojuje z nevidnim virusom, je treba spoštovati in jih ne podcenjevati. Odgovorno samoomejujoče ravnanje je stvar zrelosti in družbene odgovornosti. Hribovci smo vajeni, da se iz vseh, velikokrat tudi smrtno nevarnih zagat gor v skalnem svetu, izvijemo brez panike, s trezno glavo, predvsem pa s preventivnim ravnanjem. Med seboj izmenjamo besede brez diplomatskih ovojev in puhlic. V gorskem svetu ni blefiranja in potvarjanja. Zatorej vam, naše spoštovane bralke, povemo naravnost: letošnji pohod Sto žensk na Triglav, ki bi bil že 55. v nizu, smo prečrtali z rdečim. Na pot smo od leta 1966 do lani spremljali največ tistih predstavnic nežnejšega spola, ki so si želele vsaj enkrat v življenju stati na 2864 metrov visokem Triglavu. Letos jih ne bomo. Pohod z letnico 2020 odpovedujemo. Nepreklicno. Žal.»Velikost skupine določa narava planinske dejavnosti. V večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno razdaljo,« nam je dejal, strokovni sodelavec PZS in inštruktor GRZS. Planinska zveza Slovenija odsvetuje večje število udeležencev v eni skupini, saj je s tem tveganje za prenos virusa večje. Upoštevati je treba spremenjen režim delovanja teromejitve in varnostne ukrepe pri prenočevanju. »Oskrbniki planinskih postojank so ob teh ukrepih še dodatno obremenjeni,« pravi Šerkezi in dodaja: »Glede na to, da gre za skupino, ki potuje skupaj, v tem trenutku s formalnega vidika ni ovir, kar je pa težko predvidevati glede na skoraj vsakodnevno spreminjanje zdravstvene slike in v povezavi z njo priporočil in ukrepov. Glede na spreminjajočo se zdravstveno sliko in hitre spremembe ne moremo napovedovati stanja v septembru.« Ne da bi preveč pametovali in iskali morebitne teoretične scenarije, kaj morda bo, če sploh bo, in kako naj bi bilo v septembru, smo se predvsem zaradi odgovornosti do drugih odločili, da na letošnjo žensko gorniško turo do vrh Triglava ne povabimo.Nekaj gorniške trme, dobre volje pa predvsem zaobljube tradiciji naj vam oplemeniti potrpežljivost. Verjamemo, da bo čez leto drugače, predvsem bolj prijazno do nas vseh. Zato smo trdno odločeni, da vas bomo julija 2021 zagotovo povabili z nami pohajkovat po triglavskih poteh, čisto do vrha, do kraja, kjer stoji Aljažev stolp, okroglo ukrivljen pleh z dušo.