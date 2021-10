Sto Uršk na Uršljo goro

Pravijo, da gre v tretje rado, in to soboto bodo Uršljo goro oziroma Plešivec (1699 metrov) osvojile Urške. V akciji 100 Uršk na Urško, kot planinci radi rečejo temu koroškemu osamelcu, se je doslej v dveh srečanjih pridružilo skupaj že nekaj nad sto Uršk, tokrat si želijo, da bi vrh naenkrat osvojila stotnija.

Urške pred planinskim domom FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Shod je organiziran ob prazniku svete Uršule, ki goduje 21. oktobra, v istoimenski cerkvi bo ob 12. uri tudi sveta maša. V tem delu planinskega sveta bo to tudi spontani zaključek sezone celoletnega planinarjenja. Pobudnik shoda je Planinsko društvo Velenje, organizacijski vodja je gorski vodnik Marjan Karlovčec - Kara, ki javno vabi vsa planinska društva iz Slovenije, še posebno tista, ki obkrožajo planino, srčno vabljene tudi vse Urške, Uršule, Urše, Uršulinke ..., ki niso včlanjene v planinsko zvezo ali posamezna društva.

Simpatična ideja je nastala pred tremi leti ob pogovorih o vzponu Sto žensk na Triglav v organizaciji medijske hiše Delo oziroma časnika Slovenske novice, ko je bila izbrana za pohod tudi Mislinjčanka, je povedal Marjan Karlovčec - Kara.

Pot v teh razmerah ni nevarna, le kondicijsko je treba biti pripravljen za izbrano pot, odvisno, s katere višine se planinke in planinci odločijo opraviti podvig. Hoje je skupaj s povratkom od šest do osem ur, za manj pripravljene Uršike tudi le tri. Izhodišča so iz smeri Črne, Prevalj, Podgorja, Mislinje, Velenja, Šoštanja in Mozirja ter Ljubnega ob Savinji, od koder se je 39 oz. 66 Uršk odzvalo že prvi dve leti, 2018. in 2019., lani je zaradi epidemije srečanje odpadlo.

Je načrtovani rekord dovolj velika zanimivost, da se bodo Urške ob vsakem za planince normalnem vremenu odpravile do simpatičnega cilja in si s tem zaslužile spominsko majico, ki jo bo podarila oskrbnica planinskega doma na Uršlji gori Sonja Podbregar? Še zanimivost: na 2. shodu je bila najmlajša komaj 7-letna Urška iz Dravske doline, najstarejša udeleženka pa okrog 80-letna Urša iz Trzina.

3. bodo osvojile svojo goro.

Urške, gora Urška vas pričakuje! Tudi Slovenske novice bodo zraven.