Sto tisoč evrov za slovensko božično drevo v Vatikanu

Trg svetega Petra v Vatikanu bodo, kot kaže, konec leta krasila slovenska drevesa. »Slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je z depešo 4. maja letos kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo, da je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec letošnjega leta,« so zapisali v opisu projekta, ki je trenutno v vladni obravnavi. Prvi so o tem poročali na spletnem portalu Financ . Gradivo, ki čaka na potrditev, je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga vodiPoleg ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri projektu sodelujejo še urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ministrstvo za kulturo, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenska turistična organizacija), ministrstvo za zunanje zadeve in kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije.V gradivu navajajo, da je skupni strošek izvedbe projekta ocenjen na sto tisoč evrov. Ocenjujejo, da bo strošek poseka in prevoza dreves iz Slovenije v Vatikan znašal okoli 40.000 evrov. V ceno je zajeto financiranje poseka in nakupa smreke ter 36 okrasnih dreves in njihov prevoz v Vatikan. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.Strošek priprave okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred dogodkom v Vatikanu in med njim se ocenjuje na okoli 60.000 evrov. Od tega za izdelavo glavnega okrasja predvidevajo strošek v višini 15.000 evrov, za izvedbo delavnic in izdelavo ostalega okrasja 10.000 evrov, za snemanje spremljevalnih aktivnosti in promocijski film 10.000 evrov, za kulturni in spremljevalni promocijski program 20.000 evrov, za pogostitev pa 5.000 evrov.