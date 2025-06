Sto let modrosti: Judita Zalezina postala tretja stoletnica v Laškem letos

Judita Zalezina je letos že tretja občanka Laškega, ki je praznovala 100. rojstni dan. Dolgoletna nekdanja učiteljica prvega razreda osnovne šole v Laškem ima za seboj zanimivo življenjsko zgodbo, polno lepih spominov, a tudi nekaj manj prijetnih zaradi druge svetovne vojne.

Zadnjih 14 let jesen življenja preživlja v Domu ob Savinji Celje, kjer zanjo zelo lepo skrbijo, pred tem pa je stanovala v bloku na Poženelovi ulici v Debru pri Laškem. Rodila se je v Občini Sevnica, v vasi Reber, kot druga od desetih otrok. Že v prvem razredu si je želela postati učiteljica, kar je tudi dosegla. A čas druge svetovne vojne je pri njej pustil poseben pečat, saj je bila interniranka. Po končanem celjskem učiteljišču je službovala v več krajih na Celjskem, v katere je bila poslana z dekreti.

Poučevala je v Dramljah, na Planini pri Sevnici, pa tudi pri Novi Cerkvi, nazadnje se je ustalila na osnovni šoli v Laškem, kjer je službovala 22 let. Po večini je poučevala učence prvega razreda osnovne šole. Ne more pozabiti krivice na račun nepriznanega statusa iz obdobja druge svetovne vojne, saj odškodnine še do danes ni dočakala, rada pa se spominja številnih otrok, ki jim je predajala znanje. »Imela sem jih zelo rada, spomnim se, kako zvedavi so bili,« nam je razkrila. In dodala, da so nanjo naredili poseben vtis otroci s podeželja.

Ob Juditi se je ob jubileju zbrala številna druščina. FOTOGRAFIJI: Mojca Marot

Svojih otrok ni imela, jo pa na jesen življenja radi obiščejo nečaki, med njimi sta Marko in Matjaž z družinama, ki sta vesela, da za njuno teto v Domu ob Savinji vsa leta lepo skrbijo. Ob jubileju so jo poleg nečakov obiskali predstavniki Občine Laško, župan Marko Šantej, predsednik Krajevne skupnosti Laško Martin Kokotec in sekretar Območnega združenja Rdečega križa Vlado Marot. Voščili so ji tudi vsi zaposleni v domu ter direktorica Bojana Mazil Šolinc, kjer so zelo ponosni, da imajo varovanko s takšno častitljivo starostjo. Vsi so ji zaželeli predvsem zdravja.