Sto let borbe z ognjem: ob visokem jubileju parada in veselica (FOTO)

Pred 100 leti se je v vasi Ižakovci v občini in pri Gasilski zvezi Beltinci začela pisati zgodovina društva, ki je na področju požarno preventivnega delovanja postavilo pomembne mejnike, predvsem pa pomagalo prebivalstvu ob požarih in elementarnih nesrečah. Praznovanje okrogle obletnice je sicer potekalo kar dolgo, osrednji, jubilejni dogodek pa so nedavno priredili pri gasilskem domu v Ižakovcih.

V slovesni paradi do prireditvenega prostora je sodelovalo 120 gasilcev z 18 gasilskimi praporji Gasilske zveze Beltinci, sosednjih društev in pobratenega društva Legen iz Gasilske zveze Mislinjska dolina. Vse zbrane je pozdravil predsednik PGD Ižakovci Anton Petek. Ob obletnici društva so gasilcem za prehojeno stoletno pot čestitali slavnostni govornik, regijski gasilski poveljnik za Pomurje in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Dušan Utroša, predsednik Gasilske zveze Beltinci Miran Maučec, podžupanja občine Beltinci Metka Lipič Baligač in predsednik Krajevne skupnosti Ižakovci Aleš Poredoš. Med gosti so se dogodka udeležili namestnik predsednika pomurske gasilske regije Andrej Vöröš, poveljnik Gasilke zveze Beltinci Tadej Jerebic, podžupan občine Beltinci Roman Činč in poveljnik Štaba civilne zaščite občine Beltinci Alojz Vinčec.

Iz bogate društvene kronike velja izluščiti nekaj pomembnih mejnikov o ustanovitvi in dozdajšnjem delovanju društva. Pred 100 leti se je na pobudo takratnega ižakovskega gasilca Antona Gaberca zbralo 16 naprednih mož in ustanovili so društvo. Sprejeli so sklep, da se včlanijo v Gasilsko župo Beltinci. Ob ustanovitvi so nekaj opreme nasledili od prehodnice, požarne obrambe, še danes tako hranijo Walserjevo ročno brizgalno. Prvi ognjeni krst so doživeli že slabo leto po ustanovitvi, ko je gorel mlin na reki Muri. Leta 1926 so sestavili pevski zbor, istega leta se je društvo včlanilo v Gasilsko župo Lendava in prek nje v Gasilsko zajednico Dravske banovine. Med okupacijo so bili podrejeni beltinskemu notarju, poveljevanje je bilo v madžarskem jeziku.

Leta 1965 so s skupnimi močni zgradili nov gasilski dom. Za nemoteno delovanje so začeli nabavljati opremo in kupili prvo motorno brizgalno in kombinirano vozilo TAM 60 T-5 ter razvili društveni prapor. Ker so Ižakovci obmurska vas, so se lotili opremljanja tudi za reševanje iz Mure. Dobili so prvi čoln – šesterec –, 1999. pa so postali bogatejši še za enega z motorjem suzuki 40. Lotili so se prenove doma za potrebe društva, preuredili garaže, nabavili delovne in zaščitne obleke ter opravili različne tečaje. Društvo je ves čas skrbelo za pomladek. Leta 2014 je zagorelo na bioplinarni Ekoteh in spet se je pokazalo, da društvo potrebuje boljšo opremo za podobne intervencije. Leta 2018 so skupaj z Zavodom za turizem, kulturo in šport Beltinci nabavili prikolico za prevoz čolna in štiri komplete obleke za reševanje iz vode. V tem času so večkrat reševali plavajoči mlin na reki Muri. V letu 2021 so kupili kombi pri PGD Legen in društvi sta podpisali listino o pobratenju. Maja lani je vas doletelo neurje s točo, gasilci so tako pomagali pri črpanju meteorne vode iz objektov in odstranjevali drevesa v vasi in na Otoku ljubezni. Lani so v okviru Gasilske zveze Beltinci in Gasilske zveze Črenšovci organizirali tabor za mlade gasilce.

Društvo se tako lahko ob 100. obletnici delovanja pohvali s številnimi uspehi, njihovo geslo je Pomagati komur koli in kadar koli, ki so ga prevzeli od ustanoviteljev, in že snujejo načrte za prihodnost, ki vključuje tudi izobraževanje članov in pridobivanje podmladka. Ob jubilejnem praznovanju so prejeli plaketo Gasilske zveze Beltinci in odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, ki je gasilsko plamenico tretje stopnje podelila Ervinu Lukaču, gasilsko odlikovanje druge stopnje Antonu Petku in gasilsko odlikovanje prve stopnje Štefanu Verešu. Kulturni program so obogatili malčki vrtca Mlinček Ižakovci, zaigrala je Böltinka plej banda in zaplesali so folkloristi Kulturnega društva Marko Beltinci. Gasilsko društvo Ižakovci se je s priznanjem zahvalilo Krajevni skupnosti Ižakovci, Gasilski zvezi Beltinci in regijskemu gasilskemu poveljniku za Pomurje Dušanu Utroši. Za pravo gasilsko veselico pa so poskrbeli člani ansambla Okajeni muzikanti.