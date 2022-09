Stisnili so sladek mošt

Vinogradniki z benediškega območja Slovenskih goric so po skoraj enem mesecu trganja zelo zadovoljni z letošnjim pridelkom. Člani in članice Turistično-vinogradniškega društva Benedikt so tudi že opravili trgatev muškatov, v najetem vinogradu v bližini Čolnikove kleti pri cerkvi Svetih treh kraljev je okoli 350 trsov.

Letina je dobra.

»Stisnili smo 200 litrov sladkega mošta s sladkorjem v višini 76 oekslov, to je odlično tako po kakovosti kot po količini. V vinogradu, ki ga imamo v najemu že peto leto, so ostale še sorte laški in renski, šipon, chardonnay, ki jih bomo uporabili za zvrst,« nam je povedal predsednik društva Marjan Farasin in dodal, da zdaj že varčujejo z vinom, ki ga bodo porabili prihodnje leto, ko bo 50 članic in članov praznovalo 20-letnico delovanja.

Dejal je še, da bo v nedeljo, 2. oktobra, tudi 16. tradicionalna trgatev Čolnikove trte, potomke Stare trte z mariborskega Lenta. V neposredni bližini rojstne hiše domoljuba Dominika Čolnika so jo zasadili leta 2005. Na svečani trgatvi bodo nekaj grozdja nabrali tudi s sosednjih dveh trt – avtohtone radgonske ranine ter slovenskogoriškega klintona.