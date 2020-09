Stisnil roko in fasal okužbo

Koronavirus ne izbira. Praviloma se tega zavedamo, ko zboli kdo od naših bližnjih, sorodnik, prijatelj s kave ali sodelavka. »Nisem ravno pristaš tega, da se osebno izpostavljam, vendar me je življenjska lekcija ob prebolevanju virusa sars-cov-2 primorala, da vas opozorim, za kako strašen virus gre. Vem, da mnogi okuženi prebolevajo blažjo obliko bolezni, vendar je velik odstotek tudi tistih, ki jim virus sproži covid-19 pljučnico ali začne celo delati strdke v žilah, kar privede do možganske kapi ali pljučne embolije. Vse to sem videl, ko sem moral zaradi okužbe poiskati bolnišnično oskrbo, saj sam ne bi mogel premagati te ...